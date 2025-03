LoJack International confirme Benoist Gary à la direction France

Le groupe américain spécialisé dans les solutions de récupération de véhicules volés a officialisé la nomination de Benoist Gary à la tête de la filiale française de LoJack. Un retour aux affaires pour celui qui a écrit les belles heures de Traqueur.

Benoist Gary, directeur de LoJack France. ©LoJack

LoJack International a décidé de compter sur une filiale en France. Un bureau dont le groupe spécialisé dans les solutions de connectivité dédiées à la récupération de véhicules volés a confié la direction générale à Benoist Gary.

Le groupe américain dont la tête de pont se situe en Italie lui attribue plusieurs missions de développement des solutions connectées LoJack. De fait, Benoist Gary doit construire une relation avec des constructeurs automobiles, des groupes de distribution, des sociétés de financement et d'assurance, ainsi que des loueurs de longue et de courte durée. Il va aussi superviser l'application de contrats européens sur le marché hexagonal.

Benoist Gary revient donc à ses premières amours. Certains se souviendront qu'il a évolué durant plus de 14 ans au sein du groupe Traqueur. Entré en qualité de directeur financier et du service client en 2004, il y a achevé son parcours en tant que membre du directoire et du comité exécutif du groupe. Il a quitté les rangs de Traqueur en 2018, à la suite du rachat par Coyote, le leader du marché français désormais adressé par LoJack.

"Je suis ravi de rejoindre LoJack et enthousiaste à l’idée de contribuer à son rayonnement en France. Avec l’essor des technologies connectées et les besoins croissants en sécurité et en gestion de flottes, je suis convaincu que LoJack est parfaitement positionné pour répondre aux attentes du marché" a déclaré l'intéressé qui opère en réalité depuis plusieurs mois pour le compte de LoJack.