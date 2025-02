Selon les données officielles, révélées dans l'observatoire de Coyote Secure, le nombre de vols de véhicules est resté au même niveau en 2024. Plus de 140 200 cas ont été recensés en France. La valeur du préjudice s'est envolée.

La valeur des véhicules volés en 2024 a dépassé 600 millions d'euros. ©AdobeStock-Bilanol

Le fléau n'a pas diminué. En France, l'an passé, 140 269 véhicules ont été dérobés à leurs propriétaires, selon les données gouvernementales relayées dans l'observatoire des vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2025. L'ampleur du phénomène est donc équivalente à ce qui avait été constaté en 2024, d'après l'étude.

Les marques généralistes et de grande diffusion sont particulièrement exposées. Dans les statistiques, il y a une surreprésentation des SUV (66 %) et une moitié de motorisation hybride. En raison de l'inflation des prix d'achat des véhicules de ces catégories, la valeur du préjudice continue de grimper. Elle a franchi la barre des 600 millions d'euros, soit près de 11 % de plus qu'en 2024.

En moyenne, un véhicule est dérobé toutes les quatre minutes sur le territoire national et, en un an, le risque a donc crû de 3,4 %. Ce qui a entraîné une nouvelle hausse des primes d'assurance de l'ordre de 5 % en moyenne, après une réévaluation de 3,3 % en 2024. Les résidents des régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus exposés, mais le nombre de sinistres a spécifiquement bondi dans les Hauts-de-France.

La technologie est la principale faille. Dans 94 % des cas, des moyens électroniques ont été employés pour soustraire les véhicules à leurs propriétaires. Il n'y a donc presque plus d'effraction, comme en atteste un assureur, contacté par nos soins.

Coyote lancera le Nano 2.0 en 2025

Les assureurs poussent de plus en plus à l'installation d'équipement de géolocalisation dans le but de faciliter la récupération. Un argument que défend Coyote. Le fournisseur, qui compte un parc installé d'un demi-million de boîtiers, a communiqué sur ses propres statistiques 2024.

Le service Coyote Secure, qui comprend une balise GPS et une équipe d'enquêteurs sur le terrain, a encore fonctionné à plein régime l'an passé. Il a permis la récupération de véhicules pour une valeur de 52 millions d'euros.

Dans 91 % des cas, les véhicules équipés ont été retrouvés dans les 48 h suivant la déclaration de vol. Il a fallu pour 22 % d'entre eux se rendre dans un pays étranger. "Il est aussi très intéressant de noter que le nombre de récupérations incidentes, soit des véhicules volés non équipés mais stockés près de celui d'un de nos clients, a augmenté de 32 %", pointe un cadre du groupe Coyote.

Comptant parmi les exposants au salon Rétromobile, Coyote y présente son nouvel assistant à la conduite. Mais ce que le fabricant français ne montrera pas au grand public – pour des raisons de sécurité – c'est le Nano 2.0. Ce nouvel équipement arrivera chez les distributeurs au printemps. Il est doté de capacités supérieures, notamment en termes d'autonomie et de connectivité.