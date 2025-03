Implanté en trois exemplaires depuis novembre 2024, le portique S8 de la gamme Lavance-Aquarama constitue le cœur de l’équipement du centre de lavage Lav’op de Conflans-Sainte-Honorine (78). Outre son côté attractif avec son bandeau supérieur et sa rampe d'éclairage LED, celui-ci a permis d’élever le niveau de prestation avec, à la clé, la satisfaction de la clientèle.

Plutôt attractifs pour les clients, les deux portiques S8 de Lavance-Aquarama constituent le cœur de la station Lav’op de Conflans-Sainte-Honorine. ©Le Journal de l'Automobile

Situé à l’extrémité du parking du centre commercial E.Leclerc de Conflans-Sainte-Honorine (78), rue des Belles hâtes (zone des Boutries), à quelques encablures de la très fréquentée N184 reliant L’Isle-Adam (95) à Saint-Germain-en-Laye (78), le centre de lavage Lav’op s’étend sur une surface de 1 000 m2.

Repris en octobre 2019 par Paulo Dos Santos (sachant que sa création remonte à 1994) avec à la clé un investissement d’un peu plus d’un million d’euros, ce centre aux couleurs lumineuses compte aujourd’hui quatre pistes HP multiprogrammes (avec finition eau déminéralisée, canon à mousse, nettoyant jante, brosse, etc.) conçues par la société Haute Pression Plus, huit aspirateurs/gonfleurs/souffleurs, un espace d’accueil avec produits d’entretien intérieur/extérieur à destination de la clientèle et surtout, trois portiques à brosses S8 Lavance-Aquarama, dont deux côte à côte.

Absolument neufs, ceux-ci ont été installés en novembre 2024, en remplacement de deux portiques M32 Istobal, vieux de cinq ans. "Dotées d'une finition améliorée et d'un esthétisme attrayant aussi bien pour nous que pour le client, beaucoup plus abouties avec un bon positionnement qualité/prix, les nouvelles machines nous permettent d’offrir de meilleures prestations de lavage, avec notamment la possibilité d’effectuer un rinçage en eau déminéralisée pure sans séchage, argumente Paulo Dos Santos, gérant de la station. Et puis, notre collaboration avec Lavance s'est toujours bien passée, tant du côté commercial que du côté maintenance du matériel".

Une machine avec des exclusivités

Le S8 dispose d’autres avantages substantiels, à commencer par la barrière de photocellules propre à la gamme Aquarama. Pour rappel, celle-ci mesure précisément le contour du véhicule (éléments proéminents compris) par l’avant au premier passage avec, à la clé, une optimisation de la qualité de lavage et de séchage.

Figure aussi le concept de brosses WaveTech, une autre exclusivité de cette machine. Appliqué aux brosses verticales et à la brosse horizontale, celui-ci procure un mouvement latéral et une action mécanique supplémentaires pour bien laver dans les recoins du véhicule. Enfin, pour l’essentiel, le portique S8 est équipé d’une buse de séchage rotative 360° Rotax qui permet d’accéder aux parties les plus difficiles d’accès, comme le dessous des béquets.

En plus des prestations déjà élevées des machines s’ajoute un petit service très apprécié. En effet, après chaque lavage, un nettoyage au chiffon est systématiquement effectué sur les parties les moins accessibles du véhicule, tels les rétroviseurs. "Un petit service supplémentaire qui ne nous engage pas trop du fait de notre présence sur le site et qui fait que le client repart satisfait", remarque Paulo Dos Santos.

Un salarié est présent en permanence dans la station, mais l'effectif grimpe généralement à trois personnes l’après-midi, ne serait-ce que pour rassurer la clientèle, sans parler de l’aspect propreté (un centre propre est toujours plus attirant) ou de l’éventuel souci technique.

Le panier moyen en augmentation

Avancer un chiffre du panier moyen se révèle quelque peu prématuré, et ce, d’autant plus que la saison ne s’y prête guère. "Sachant que le programme maximum se situait à l’origine à 13 euros, le fait de reconditionner le centre à 95 % avec les M32 full options nous avait déjà permis de passer sur des programmes à 16 euros, explique Paulo Dos Santos. Avec ces nouvelles machines et leurs options supplémentaires, nous sommes passés en mode six programmes, avec sans doute une possibilité de passer à sept programmes dans le futur, ceci à un niveau tarifaire de 22 euros. De fait, le panier moyen a augmenté".

Reste que, selon lui, et il s’agit là d’un aspect révélateur des attentes des utilisateurs, le premier programme à 8 euros et le dernier à 22 euros demeurent les deux privilégiés !

En 2024, le centre Lav’op enregistrait un chiffre d’affaires d’un peu plus de 300 000 euros HT. Il est ouvert de 6 h du matin jusqu’à 20 h 15, y compris le week-end et les jours fériés. Il est d'abord fréquenté par les particuliers, mais aussi par les garagistes implantés à proximité.