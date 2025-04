Le permis de conduire vers une réforme à contresens ?

La Délégation à la sécurité routière (DSR) a lancé une étude afin d’évaluer l'intérêt d'une potentielle refonte d’un arrêté relatif à l’apprentissage de la conduite, datant de 2009. Cette mesure serait un frein à l’inclusion du numérique dans la formation.

En cas d'adoption, la mesure à l'encontre des platerformes pourrait faire grimper la facture. ©AdobeStock-Louis-Photo

La Fédération des enseignants et auto-écoles d’avenir (Fenaa) tire la sonnette d’alarme à la suite de l’étude lancée par la Délégation à la sécurité routière (DSR) impliquant une éventuelle modification d’un arrêté concernant l’apprentissage de la conduite. Celle-ci viendrait à retirer l’usage des plateformes numériques dans le parcours de formation.

En réaction, la fédération dénonce un "bond de dix ans en arrière" et des conséquences directes pour les usagers sur le coût du permis, ainsi que son accessibilité. Mobilians, l’organisation professionnelle représentant les métiers de la distribution et des services de l’automobile, a également fait part de son inquiétude face aux retombées d’une telle décision réglementaire.

Pour cause, l’existence des plateformes en ligne est désormais menacée. Alors que celles-ci représentent un moyen d’apprentissage moins coûteux et plus flexible pour les élèves. Un paradoxe, selon Romain Durand, cofondateur et directeur général de l’auto-école en ligne Lepermislibre, car cette méthode "a permis de réduire le prix du permis de conduire de près de 35 % sur les douze dernières années".

Une hausse de tarif à craindre

Cette approche éducative permet aux élèves de s’exercer en ligne, en parallèle de leurs heures de conduite. Elle offre la possibilité d’adopter une certaine souplesse dans l’assimilation des notions par les élèves, dont le digital occupe une place centrale dans leur quotidien. Selon lui, l'e-learning est un véritable appui inscrit dans l’air du temps, dont l’utilisation devrait être renforcée et non supprimée.

Dans l’éventualité d’une approbation de cet arrêt, une hausse du prix du permis de conduire et des délais afin de se présenter à l’examen serait à prévoir, alors que, d’après Mobilians, la demande pour passer le permis de conduire en France ne cesse d’augmenter.

En 2023, il y a eu 1,371 million de nouveaux candidats au permis de conduire pour environ 1 200 inspecteurs en poste en France.