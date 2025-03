Nous avons testé pour vous la Toyota Experience

Publié le 20 mars 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 6 min de lecture

Lancé en 2018, le programme de conduite de Toyota, aujourd’hui baptisé "Toyota Expérience", a déjà séduit plus de 67 000 clients du constructeur japonais. Son objectif ? Permettre aux conducteurs de réduire leur empreinte carbone, leur consommation de carburant et les risques d’accidents. Et après l'avoir essayé, nous pouvons dire que les résultats sont plutôt convaincants.

Nous avons décidé de nous mettre à la place d'un client Toyota afin d'expérimenter leur programme d'écoconduite. ©Sebastien Couy

Avis aux clients de Toyota ! Ce qui va suivre devrait vous intéresser… Car depuis 2018, le constructeur japonais a lancé un programme exclusif de coaching personnalisé et réalisé par Actua Formation, permettant aux nouveaux acquéreurs d’une Toyota, de bénéficier d’une prise en main optimale de leur véhicule. Unique sur le marché, cette formation de conduite, désormais renommée "Toyota Expérience", a déjà rencontré un réel succès. À tel point que, si le programme était dans un premier temps uniquement proposé aux professionnels, il a depuis été élargi à tous les clients de la marque, détenteurs d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pourquoi l’année 2024 a été celle de Toyota ? La Toyota Expérience est donc aujourd’hui disponible gratuitement (inclue lors de l’achat) sur l’ensemble des finitions des modèles électriques et hybrides rechargeables, sur toute la gamme d’utilitaires Proace, ainsi que sur les hybrides en finition Business. Pour le reste, elle est proposée au prix de 240 euros TTC et peut être prise en charge par le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans la limite de 20,73 euros HT par formation. Ainsi, à fin 2024, ce sont un total de 67 000 personnes qui ont choisi de suivre la Toyota Expérience, dont pas moins de 15 000 rien que l’an dernier, soit 65 % des clients éligibles. Résultat, à l’issue des stages, les participants ont pu afficher une diminution allant jusqu’à 28 % de leur consommation de carburant, ainsi qu’une baisse de 50 % des sinistres. Nos résultats à la Toyota Experience Face à un tel bilan, nous avons donc décidé de nous mettre à la place d’un acheteur d’une Toyota neuve et d’embarquer dans la Toyota Expérience ! Dès lors que le client a réceptionné son nouveau véhicule, il se voit offrir le choix du lieu de sa formation. Le stage de conduite peut alors se dérouler en concession, dans un centre de formation partenaire, à domicile pour un particulier ou sur le site de l’entreprise pour un professionnel. Dans notre cas, nous nous sommes rendus au circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes (78), pour y conduire dans ses environs. Au volant d’un RAV4 hybride rechargeable (306 ch 4WD), nous nous sommes alors prêtés au jeu de cette formation d’une durée de 1h30, constituée à 80 % de pratique et à 20 % de théorie, et composée de quatre ateliers. Le premier consiste à effectuer un parcours de référence au volant de son véhicule, en adoptant son style de conduite habituel. Accompagné de notre formateur, Hugo, celui-ci observe attentivement sur toute la durée du trajet notre conduite, tout en enregistrant avec précision nos données de vitesse, d’accélération et de freinage, grâce à un appareil branché sur la prise OBD de la voiture. D’une distance de 7,4 km, notre première boucle a duré un total de 15 minutes et 13 secondes, avec une vitesse moyenne de 29 km/h. La consommation moyenne affichée était de 5,28 l/100 km, pour un total de 119 g de CO2 émis par km, contre les 50 g/km annoncés par le constructeur sur ce véhicule. Nous avons par ailleurs roulé 54,2 % en mode 100 % électrique. Enfin, en ce qui concerne les freinages, ces derniers étaient au nombre de 13 sur l’ensemble du parcours, pour une distance totale de 128 m. Après avoir effectué un parcours de référence, nous avons fait le bilan de notre conduite et abordé les axes d'amélioration dans le second atelier. Notre formateur nous a ainsi initiés aux principes fondamentaux de l’écoconduite. Il est ici question d’analyser notre comportement au volant et d’identifier les leviers d’améliorations possibles. Ces recommandations sont en plus adaptées aux véhicules de Toyota, à l’image de l’optimisation des démarrages et des arrêts, du dosage de l’accélération, ou encore de la récupération d’énergie en fonction de la motorisation. Des éléments concernant la sécurité sont également abordés lors de cet atelier. Après avoir acquis les fondamentaux de l’écoconduite, le moment est venu pour nous de les mettre en pratique sur le parcours effectué lors de notre premier atelier, toujours avec le formateur à nos côtés. Et voici nos résultats ! Avec une vitesse moyenne identique (29 km/h), nous avons cette fois-ci affiché une consommation moyenne de 3,43 l/100 km, soit une baisse remarquable de 35 %, et roulé 69,7 % du temps en mode électrique. Les émissions de CO2 lors de notre second trajet ont également nettement diminué, à 78 g/km, au même titre que notre nombre de freinages (5 contre 13) et notre distance de freinage (54 m contre 128 m). Lors du comparatif des deux parcours effectués, nous avons donc pu aisément mesurer nos progrès en termes de consommation de carburant et de consommables (freins, pneus…). Si nous devions les quantifier, dans le cas où nous réalisons une moyenne de 30 000 km/an, nos nouvelles connaissances en matière d’écoconduite nous auraient alors permis d’économiser un total de 556 l de carburant. En termes d’émissions, cela représenterait une diminution de gaz à effet de serre de 1 255 kg de CO2 en scope 1, et de 294 kg de CO2 en scope 3. Des résultats assez convaincants compte tenu de la durée de la formation.

