Auto1 Group passe le cap des 100 agences Vendezvotrevoiture françaises

En inaugurant un site à Châtillon (92), Auto1 Group compte désormais cent agences Vendezvotrevoiture sur le territoire hexagonal. Le service de rachat sec de voitures d'occasion porte ainsi à 540 le nombre d'implantations en Europe.

Thomas Boiral, directeur de Vendezvortrevoiture.fr, et Manutea Dupont, président d'Auto1 Group France. ©Auto1 Group

Et de 100 pour Vendezvotrevoiture ! La filiale d'Auto1 Group spécialisée dans le rachat de voitures d'occasion auprès des particuliers a ouvert un centième site en France. Inauguré au début du mois d'avril 2025, celui-ci se trouve à Châtillon (92).

"Avec désormais plus de 100 agences réparties sur tout le territoire français, nous simplifions et rendons la vente de véhicules plus accessible que jamais, permettant à chacun de bénéficier de nos services sans avoir à parcourir de longues distances", a commenté par voie de communiqué Thomas Boiral, le directeur de vendezvotrevoiture.fr.

Quatre millions de voitures en Europe

Ces derniers temps, la filiale du groupe allemand a ouvert des agences dans des villes comme Dax (40), La Teste-de-Buch (33), Thonon-les-Bains (74) ou Quimper (29). Des investissements qui tendent à prouver que la prestation est accessible au plus grand nombre. Ce qui a son importance, car vendezvotrevoiture.fr serait, selon une source interne, le premier canal d'approvisionnement de la plateforme de remarketing d'Auto 1 Group.

En agence comme au siège, des postes sont créés pour accompagner cette croissance. Le groupe annonce un plan de recrutement de 32 personnes.

Le premier site est sorti de terre en 2012 à Berlin. Depuis cet événement, Auto1 Group a planté quelque 540 drapeaux sur la carte européenne. Des emplacements répartis dans neuf pays et qui ont permis de racheter un cumul dépassant quatre millions de voitures d'occasion.