Véhicules électriques : le top 5 des essais 2024

2024 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules 100 % électriques. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a sélectionné pour vous cinq essais effectués au cours de l’année écoulée.

La rédaction vous propose de replonger dans les principaux essais de véhicules électriques réalisés en 2024. ©Renault

Volvo EX30 : changement de braquet

La marque Volvo a‑t‑elle trouvé la mar­tingale électrique avec l’EX30 ? Reposant sur une plateforme Geely, il débarque surtout sur un segment où le potentiel est tout autre, avec seulement 5 % des ventes en 100 % électrique. Quant à son tarif, environ 45 000 euros pour le cœur de gamme, il ne choque pas dans cet univers électrique. Il n’y a pas, voire peu, de premium face à l’EX30 et guère plus de généralistes qui ne peuvent pas rivaliser en termes d’offres et de prestations. Résultat, le petit SUV de Volvo a été victime de son succès et s’est rapidement imposé comme le best-seller de la marque.

Renault Scenic E-Tech : pour franchir le pas de l'électrique

Auréolé du titre de Voiture de l'Année 2024, le Renault Scenic E-Tech est venu compléter en début d’année l'offre électrique du constructeur au losange sur le segment C. Mais cette cuvée 2024 n'est définitivement plus un monospace, ni complètement un SUV, ni totalement une berline. Grâce à son autonomie de plus de 600 km et à des prestations supérieures à la Megane E-Tech, il s'adresse ainsi à une clientèle plus large, plus familiale, qui pourrait franchir le pas de la voiture électrique. Mais pas que ! Car le Scenic E-Tech a aussi une belle carte à jouer dans l'univers BtoB.

Kia EV3 : la preuve par trois

Après l’EV6 et l’EV9, Kia continue de développer sa gamme de véhicules électriques avec l’EV3. Ce SUV s’inscrit dans le segment B, mais propose des prestations du segment supérieur. Ne croyez pas pour autant que la voiture est "déclassée" par rapport aux autres modèles de la famille EV. Car elle dispose de batteries de dernière génération fournies par LG. L’EV3 est disponible avec deux capacités, 58,3 kWh et 81,4 kWh, soit des autonomies respectives de 436 et 605 km, les meilleures du marché sur ce segment.

Ford Explorer : pour rattraper son retard

Ford est en pleine mutation. Ce qui ne l’empêche pas de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur lorsqu’il s’agit de trouver un nom pour un nouveau modèle, comme c’est le cas de la version 2024 de l’Explorer et de sa déclinaison coupée, appelée Capri. Avec le Ford Explorer, le constructeur américain marque son entrée sur le marché avec un véhicule offrant de belles prestations. La gamme commence à partir de 43 900 euros, un prix bien placé, tandis que la version de 286 ch (545 Nm), qui affiche jusqu’à 572 km grâce à sa batterie de 77 kWh, grimpe à 46 900 euros.

Skoda Elroq : le triomphe du classicisme

Fort du succès de l’Enyaq, Skoda lancera en mars 2025 un nouveau SUV 100 % électrique, baptisé Elroq. Positionné au cœur du segment C, il offre donc une large gamme pouvant offrir de 372 à 579 km d’autonomie. Si l’Elorq sera facturé à partir de 33 000 euros, le cœur de gamme devrait être l'offre mariant une batterie de 58 kWh nets et une machine électrique de 204 ch dont les tarifs varient de 36 620 à 40 230 euros. Skoda France escompte environ 10 000 unités de son nouveau SUV électrique en 2025. Un optimisme que confirment les commandes déjà enregistrées par la maison mère en Europe, au nombre de 20 000 depuis l’ouverture cet automne.