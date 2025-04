Les modèles électriques de Renault séduisent les flottes

Au premier trimestre 2025, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 42,1 % sur le marché des flottes, à 23 736 unités. Si une vente sur cinq concerne un modèle 100 % électrique, la gamme du constructeur Renault semble particulièrement tirer son épingle du jeu, profitant ainsi du cadre fiscal et réglementaire.

Le Renault Scenic E-Tech termine à la première place des ventes BtoB au premier trimestre 2025. ©Renault

Les récentes évolutions fiscales et réglementaires (avantages en nature, taxe incitative au verdissement…) se traduisent déjà par une accélération des mises à la route de voitures électriques dans les flottes. Rien qu’en mars 2025, le bilan est inédit : 9 166 ventes (+54,2 %) et une part de marché de 22,9 %, contre 13,3 % un an plus tôt.

Le constat est par ailleurs le même sur l'ensemble du premier trimestre 2025. Les immatriculations de voitures électriques ont en effet connu une hausse de 42,1 % sur les canaux BtoB (sociétés, loueurs longue durée et administrations).

Avec 23 736 exemplaires écoulés, l’électrique affiche alors une part de marché de 20,9 % sur les trois premiers mois de l’année. Autrement dit, depuis janvier 2025, une voiture particulière sur cinq vendue chez les flottes est une électrique.

L’offensive électrique de Renault porte ses fruits

Si le top 20 des ventes globales en BtoB est largement dominé par des voitures thermiques et hybrides, deux modèles 100 % électriques figurent tout de même dans le classement. Ainsi, le Renault Scenic E-Tech (2 229 unités) et le Tesla Model Y (2 124 unités) arrivent respectivement à la 11e et la 12e place des meilleures ventes chez les professionnels depuis le début de l’année.

Très performant sur les mises à la route multi-énergies, Peugeot parvient à glisser quatre de ses modèles (208, 3008, 2008 et 308) dans le top 5 des ventes. Seule la Renault Clio et ses 7 521 exemplaires parviennent à résister au lion, en conservant sa première place.

Renault devance également son rival sur les immatriculations de voitures électriques, puisque le constructeur au losange présente trois de ses modèles dans le top 10 des ventes chez les flottes. Si le Scenic E-Tech trône à la première place, la Renault 5 E-Tech, dont la commercialisation a débuté fin 2024, arrive au pied du podium avec 1 229 exemplaires écoulés.

Pour l’heure, elle remporte donc le match face à la ë-C3 de Citroën qui termine cinquième en enregistrant 996 mises à la route. La R5 E-Tech aura en revanche besoin d’encore quelques temps pour doubler l’incontournable Peugeot e-208 (3e) et ses 1 380 unités vendues.

Commercialisée depuis le printemps 2022, la Megane E-Tech rencontre de son côté toujours autant de succès. La berline 100 % électrique de Renault comptabilise en effet 843 ventes depuis le début de l’année, lui permettant de terminer à une belle septième place.

Autre fait marquant, si les Tesla Model Y (2e) et Model 3 (6e) sont toujours présents dans le top 10 des ventes BtoB, leurs immatriculations ont néanmoins nettement diminué par rapport à l’an dernier, quand celles du marché des flottes ont continué à progresser.

Top 20 des ventes de modèles 100 % électriques en BtoB au premier trimestre 2025

Modèle Volume 1 Renault Scenic E-Tech 2 229 2 Tesla Model Y 2 124 3 Peugeot e-208 1 389 4 Renault 5 E-Tech 1 229 5 Citroën ë-C3 996 6 Tesla Model 3 988 7 Renault Megane E-Tech 843 8 Peugeot e-3008 660 9 Skoda Enyaq 653 10 BMW iX1 612 11 Dacia Spring 578 12 Cupra Born 576 13 Volkswagen ID.4 557 14 Audi Q6 e-tron 506 15 BMW i4 437 16 Skda Enyaq Coupé 431 17 Volkswagen ID.3 421 18 Audi Q4 e-tron 357 19 Peugeot e-2008 355 20 Volvo EX30 341 20 Peugeot e-308 341

Top 20 des ventes de modèles (toutes énergies confondues) en BtoB au premier trimestre 2025