Flottes d'entreprise : l'essor des voitures électriques

Les mises à la route de voitures particulières électriques ont repris leur envol sur le marché des flottes au cours du premier trimestre 2025. Le cadre réglementaire et fiscal plus contraignant ne leur laisse plus tellement le choix.

Le marché des flottes perd 10 % au premier trimestre 2025, à 179 961 VP et VUL. ©AdobeStock-New Africa

La réforme des avantages en nature et la nouvelle taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, combinées à bien d’autres paramètres réglementaires et fiscaux, ne laissent plus tellement le choix aux entreprises. L’électrification de leur flotte n’est plus une option.

Le message est bel et bien passé. Au mois de mars, les mises à la route de voitures particulières électriques sur les canaux BtoB (sociétés, loueurs longue durée et administrations) ont bondi de 54,2 %, à 9 166 unités. Leur part de marché a ainsi atteint 22,9 %, contre 13,3 % un an plus tôt, selon AAA Data.

Carton du Renault Scenic E-Tech

Symbole de cette montée en puissance, le Renault Scenic E-Tech a été livré à 1 012 exemplaires sur le mois. Il a devancé la Tesla Model Y (917 unités) et la surprenante Citroën ë-C3 (670). Grâce également aux Megane E-Tech (404) et R5 E-Tech (378), la marque au losange a dominé les débats avec 1 806 immatriculations en mars.

Les hybrides ont de leur côté progressé de 13,5 %, à 21 197 unités et 53 % de part de marché. Le tout en dépit de la chute des hybrides rechargeables (-50,2 %). Quant aux autres énergies (diesel et essence), la tendance est également à un repli supérieur à 50 %.

Le bilan pour le mois de mars, au regard de ces mouvements entre énergies, n’est pas optimal… Les immatriculations s’élèvent à 40 020 unités, un volume inférieur de 10,6 % à celui de mars 2024.

Les utilitaires légers ne sont pas au mieux non plus. Seulement 24 317 livraisons ont été recensées le mois dernier, à -12,9 %. Les électriques perdent 2 % (2 436 unités), le diesel 14,5 % (17 765) et l’essence 40,2 % (2 121). Seuls les modèles hybrides, Renault Clio et Peugeot 208 en tête, finissent dans le vert, à +159,7 % (1 771 unités).

Triste bilan trimestriel

Maintenant que le mois de mars est passé, c’est aussi l’occasion de faire un bilan trimestriel. Les voitures particulières reculent de 9,4 %, à 113 487 mises à la route. Près de 53 % concernent des modèles hybrides (59 910, +14,9 %).

Les électriques, fortes d’une hausse de 42,1 %, pointent à 23 736 unités. Ce qui équivaut à une part de marché de 20,9 %. Plus que les modèles essence (16,8 %) et diesel (7,8 %), nouvelle preuve que la transition énergétique des flottes automobiles est bien engagée.

Les utilitaires affichent quant à eux un repli de 11 % sur le trimestre, avec 66 474 livraisons cumulées. Le diesel est relativement stable à près de 75 % de part de marché. Les électriques, en hausse de 5,7 %, se contentent ici d’une pénétration de 9,3 %.