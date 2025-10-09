La Poste intègre des utilitaires rétrofités dans sa flotte

Une première salve de sept véhicules utilitaires rétrofités par Qinomic rejoint la flotte de La Poste. Un accord est déjà sur la table pour un déploiement à l’échelle nationale.

La Poste déploie sept fourgons rétrofités dans sa flotte. ©Qinomic

La Poste exploite l’une des plus importantes flottes automobiles de France, essentiellement composée de véhicules utilitaires légers. Parmi ces derniers, on compte bon nombre de K0, le nom de code des fourgons moyens du groupe Stellantis. Il s’agit des Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro et Fiat Scudo.

De son côté, Qinomic a retenu ces mêmes modèles pour ses opérations de rétrofit. L’entreprise transforme les versions thermiques en versions électriques, uniquement celles à partir de 2016 en taille M et XL.

Vers un déploiement national

Il n’est donc pas surprenant de voir les deux sociétés travailler de concert. La Poste, via sa filiale Vehiposte, annonce l’intégration de sept utilitaires rétrofités par Qinomic dans sa flotte. Rappelons d’ailleurs que lors de l’édition 2023 du salon Solutrans, à Lyon, Qinomic exposait déjà un K0 aux couleurs de La Poste.

Parmi ces sept modèles, l’un est déjà en circulation du côté d’Aix-en-Provence (13) depuis plusieurs mois. Le sort des six autres n’est pas précisé, mais les deux partenaires ne comptent pas s’arrêter là. Un déploiement national est à l’étude et pourrait donc concerner plusieurs dizaines, voire centaines de véhicules.

"La Poste est pleinement mobilisée pour réduire l’empreinte carbone de ses activités. Chez Véhiposte, nous avons fait le choix du rétrofit, une solution innovante et responsable, qui nous permet de déployer rapidement à l’échelle nationale une flotte de véhicules électriques performants, tout en contribuant à l’allongement de la durée de vie de nos véhicules existants", souligne Eve Pietriga, PDG de Véhiposte.

Qinomic estime qu’un véhicule rétrofité permet en moyenne une réduction de 56 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’acquisition d’un véhicule électrique neuf. L’opération consiste, pour mémoire, à démonter l’ensemble des éléments techniques liés à la motorisation thermique pour les remplacer par une chaîne de traction électrique.

Enedis et NGE ont déjà franchi le pas

Cette opération de transformation est réalisée depuis quelques mois par Gruau, dans son usine de Laval, en Mayenne. Les K0 diesel sont alors dotés d’un moteur électrique de 100 kW et d’une batterie de 75 kWh d’origine constructeur (garantie huit ans ou 160 000 km) procurant 330 km d’autonomie en cycle WLTP. Le temps de recharge annoncé, en mode rapide, est de 36 minutes (0 à 80 %).

"Nous sommes fiers d’accompagner La Poste et Véhiposte en offrant une solution innovante de décarbonation, déclare Jean-Jacques Serraf, directeur général de Qinomic. Nous franchissons aujourd’hui un cap décisif : un déploiement national de véhicules utilitaires rétrofités."

La Poste vient s’ajouter à d’autres entreprises qui ont déjà franchi le pas du rétrofit. Enedis ou encore NGE ont récemment commandé des véhicules à Qinomic. Des commandes certes homéopathiques, qui peut-être déboucheront sur des volumes plus conséquents.