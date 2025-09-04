Électrification des flottes : quelles sont les forces en présence ?

Les livraisons de voitures électriques accélèrent sur les canaux BtoB en 2025. À fin août, 60 124 mises à la route ont été recensées, soit une hausse de 47,1 %. Focus sur les marques qui tirent avantage de cet engouement des professionnels et sur celles qui n'en profitent pas.

Le Renault Scenic E-Tech reste, à fin août 2025, la voiture particulière électrique le plus livrée en BtoB en France. ©Renault

Depuis la réforme des avantages en nature en février 2025, particulièrement favorable aux voitures électriques écoscorées, le visage du marché des flottes a passablement évolué. Les investissements se sont rapidement tournés vers les modèles les plus avantagés fiscalement.

Ainsi, à fin août, 60 124 voitures particulières (VP) électriques ont été livrées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés, administrations), selon AAA Data. Un volume supérieur de 47,1 % par rapport à 2024, là où le marché des flottes accuse un repli de 11,4 %, à 282 455 VP.

+56,9 % en août

En termes de part de marché, l’électrique tire donc son épingle du jeu. Les modèles à batterie représentent dorénavant 21,3 % des immatriculations BtoB en France, contre 12,8 % un an plus tôt. Un bond en avant qui place les électriques largement devant les modèles essence et diesel.

Sur le seul mois d’août, ce sont 5 923 voitures électriques (VE) qui ont été livrées aux professionnels, soit une envolée de 56,9 % comparé à août 2024. Pour une part de marché de 23,6 %. Sur le mois, ajoutons que le marché BtoB a fondu de 7,7 %, à 25 045 unités.

Forces en présence sur l'électrique dans les flottes à fin août 2025 :

Volumes VE en BtoB à fin août 2025 Évolution vs fin août 2024 Volumes VE globaux à fin août 2025 Part du BtoB dans les volumes VE 1 Renault 10 139 117,4 % 35 794 28,3 % 2 Peugeot 6 278 23,1 % 18 238 34,4 % 3 Tesla 6 187 -27,9 % 14 561 42,5 % 4 Audi 5 202 259,5 % 8 914 58,4 % 5 BMW 4 505 15,3 % 10 022 45 % 6 Volkswagen 3 594 70,7 % 10 289 34,9 % 7 Skoda 2 975 230,2 % 6 626 44,9 % 8 Citroën 2 712 510,8 % 15 528 17,5 % 9 Mini 1 933 182,6 % 5 816 33,2 % 10 Cupra 1 930 143,1 % 4 247 45,4 % 11 BYD 1 686 88,8 % 5 120 32,9 % 12 Dacia 1 468 306,6 % 5 018 29,3 % 13 Mercedes-Benz 1 436 4,9 % 3 966 36,2 % 14 Volvo 1 431 -37 % 2 911 49,2 % 15 Ford 1 320 51,7 % 3 164 41,7 % 16 Hyundai 1 299 93,3 % 5 130 25,3 % 17 Kia 1 164 -47,5 % 4 272 27,2 % 18 Porsche 827 896,4 % 1 489 55,5 % 19 MG 806 -15,2 % 2 462 32,7 % 20 Alpine 622 ++ 2 651 23,5 % 21 XPeng 534 17 700 % 1 936 27,6 % 22 Toyota 388 107,5 % 740 52,4 % 23 Smart 312 -40,5 % 598 52,2 % 24 Jeep 305 -52,9 % 1 369 22,3 % 25 Opel 257 -35,9 % 3 422 7,5 % Total 60 124 47,1 % 184 872 32,5 %

Source : AAA Data

D’autres chiffres témoignent du poids que représentent désormais les pros dans la montée en puissance de l’électrique dans l’Hexagone. En août, le BtoB a été à l’origine de 34,9 % des mises à la route de VE. Sur 2025, cette part atteint 32,5 %.

Ce retour en grâce de l’électrique dans les flottes constitue une aubaine pour les constructeurs, qui doivent en parallèle composer avec un canal des particuliers faiblard. Avec 10 139 électriques déployés en BtoB, Renault est logiquement en tête des volumes, devant Peugeot (6 278) et Tesla (6 187).

Rebond à venir pour Kia et Volvo ?

La marque au losange figure également parmi celles qui affichent une progression à trois chiffres parmi le top 25 du marché. À l’instar d’Audi, de Skoda, de Citroën, de Mini, de Cupra, de Dacia, de Porsche, de XPeng et de Toyota. À l’inverse, Tesla perd du terrain (-27,9 %), tout comme Volvo (-37 %), Kia (-47,5 %), MG (-15,2 %), Smart (-40,5 %), Jeep (-52,9 %) et Opel (-35,9 %).

Le mécanisme de l’écoscore, à l’évidence, pénalise les marques qui produisent principalement en Chine. Certaines comptent bien y remédier, à l’image de Volvo qui a démarré la production de l’EX30 en Belgique.

D’autres baisses trouvent leur origine dans le plan produit, avec un timing de lancement qui ne colle pas aux attentes du marché. Une marque comme Kia, qui s’apprête à lancer l’EV4 produite en Europe, pourrait ainsi revenir rapidement à de meilleures dispositions sur le marché BtoB.

Top 20 des modèles électriques en BtoB à fin août 2025 :

Modèle Volume 1 Renault Scenic E-Tech 4 823 2 Tesla Model Y 4 561 3 Renault 5 E-Tech 2 955 4 Peugeot e-208 2 316 5 Renault Mégane E-Tech 2 201 6 Citroën ë-C3 1 944 7 BMW iX1 1 869 8 Cupra Born 1 681 9 Volkswagen ID.4 1 608 10 Tesla Model 3 1 579 11 Audi Q6 e-tron 1 496 12 Dacia Spring 1 468 13 Peugeot e-3008 1 388 14 BMW i4 1 231 15 Skoda Enyaq 1 215 16 Skoda Elroq 1 076 17 Volkswagen ID.3 1 038 18 BMW iX2 994 19 Audi Q4 e-tron 943 20 BYD Seal 815

Source : AAA Data

Enfin, du côté des modèles, c’est le Renault Scenic E-Tech qui évolue en tête des immatriculations à fin août, avec 4 823 unités. Le podium est complété par la Tesla Model Y (4 561) et la Renault 5 E-Tech (2 955).