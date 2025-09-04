Électrification des flottes : quelles sont les forces en présence ?
Publié le 4 septembre 2025
Depuis la réforme des avantages en nature en février 2025, particulièrement favorable aux voitures électriques écoscorées, le visage du marché des flottes a passablement évolué. Les investissements se sont rapidement tournés vers les modèles les plus avantagés fiscalement.
Ainsi, à fin août, 60 124 voitures particulières (VP) électriques ont été livrées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés, administrations), selon AAA Data. Un volume supérieur de 47,1 % par rapport à 2024, là où le marché des flottes accuse un repli de 11,4 %, à 282 455 VP.
+56,9 % en août
En termes de part de marché, l’électrique tire donc son épingle du jeu. Les modèles à batterie représentent dorénavant 21,3 % des immatriculations BtoB en France, contre 12,8 % un an plus tôt. Un bond en avant qui place les électriques largement devant les modèles essence et diesel.
Sur le seul mois d’août, ce sont 5 923 voitures électriques (VE) qui ont été livrées aux professionnels, soit une envolée de 56,9 % comparé à août 2024. Pour une part de marché de 23,6 %. Sur le mois, ajoutons que le marché BtoB a fondu de 7,7 %, à 25 045 unités.
Forces en présence sur l'électrique dans les flottes à fin août 2025 :
|Volumes VE en BtoB à fin août 2025
|Évolution vs fin août 2024
|Volumes VE globaux à fin août 2025
|Part du BtoB dans les volumes VE
|1
|Renault
|10 139
|117,4 %
|35 794
|28,3 %
|2
|Peugeot
|6 278
|23,1 %
|18 238
|34,4 %
|3
|Tesla
|6 187
|-27,9 %
|14 561
|42,5 %
|4
|Audi
|5 202
|259,5 %
|8 914
|58,4 %
|5
|BMW
|4 505
|15,3 %
|10 022
|45 %
|6
|Volkswagen
|3 594
|70,7 %
|10 289
|34,9 %
|7
|Skoda
|2 975
|230,2 %
|6 626
|44,9 %
|8
|Citroën
|2 712
|510,8 %
|15 528
|17,5 %
|9
|Mini
|1 933
|182,6 %
|5 816
|33,2 %
|10
|Cupra
|1 930
|143,1 %
|4 247
|45,4 %
|11
|BYD
|1 686
|88,8 %
|5 120
|32,9 %
|12
|Dacia
|1 468
|306,6 %
|5 018
|29,3 %
|13
|Mercedes-Benz
|1 436
|4,9 %
|3 966
|36,2 %
|14
|Volvo
|1 431
|-37 %
|2 911
|49,2 %
|15
|Ford
|1 320
|51,7 %
|3 164
|41,7 %
|16
|Hyundai
|1 299
|93,3 %
|5 130
|25,3 %
|17
|Kia
|1 164
|-47,5 %
|4 272
|27,2 %
|18
|Porsche
|827
|896,4 %
|1 489
|55,5 %
|19
|MG
|806
|-15,2 %
|2 462
|32,7 %
|20
|Alpine
|622
|++
|2 651
|23,5 %
|21
|XPeng
|534
|17 700 %
|1 936
|27,6 %
|22
|Toyota
|388
|107,5 %
|740
|52,4 %
|23
|Smart
|312
|-40,5 %
|598
|52,2 %
|24
|Jeep
|305
|-52,9 %
|1 369
|22,3 %
|25
|Opel
|257
|-35,9 %
|3 422
|7,5 %
|Total
|60 124
|47,1 %
|184 872
|32,5 %
Source : AAA Data
D’autres chiffres témoignent du poids que représentent désormais les pros dans la montée en puissance de l’électrique dans l’Hexagone. En août, le BtoB a été à l’origine de 34,9 % des mises à la route de VE. Sur 2025, cette part atteint 32,5 %.
Ce retour en grâce de l’électrique dans les flottes constitue une aubaine pour les constructeurs, qui doivent en parallèle composer avec un canal des particuliers faiblard. Avec 10 139 électriques déployés en BtoB, Renault est logiquement en tête des volumes, devant Peugeot (6 278) et Tesla (6 187).
Rebond à venir pour Kia et Volvo ?
La marque au losange figure également parmi celles qui affichent une progression à trois chiffres parmi le top 25 du marché. À l’instar d’Audi, de Skoda, de Citroën, de Mini, de Cupra, de Dacia, de Porsche, de XPeng et de Toyota. À l’inverse, Tesla perd du terrain (-27,9 %), tout comme Volvo (-37 %), Kia (-47,5 %), MG (-15,2 %), Smart (-40,5 %), Jeep (-52,9 %) et Opel (-35,9 %).
Le mécanisme de l’écoscore, à l’évidence, pénalise les marques qui produisent principalement en Chine. Certaines comptent bien y remédier, à l’image de Volvo qui a démarré la production de l’EX30 en Belgique.
D’autres baisses trouvent leur origine dans le plan produit, avec un timing de lancement qui ne colle pas aux attentes du marché. Une marque comme Kia, qui s’apprête à lancer l’EV4 produite en Europe, pourrait ainsi revenir rapidement à de meilleures dispositions sur le marché BtoB.
Top 20 des modèles électriques en BtoB à fin août 2025 :
|Modèle
|Volume
|1
|Renault Scenic E-Tech
|4 823
|2
|Tesla Model Y
|4 561
|3
|Renault 5 E-Tech
|2 955
|4
|Peugeot e-208
|2 316
|5
|Renault Mégane E-Tech
|2 201
|6
|Citroën ë-C3
|1 944
|7
|BMW iX1
|1 869
|8
|Cupra Born
|1 681
|9
|Volkswagen ID.4
|1 608
|10
|Tesla Model 3
|1 579
|11
|Audi Q6 e-tron
|1 496
|12
|Dacia Spring
|1 468
|13
|Peugeot e-3008
|1 388
|14
|BMW i4
|1 231
|15
|Skoda Enyaq
|1 215
|16
|Skoda Elroq
|1 076
|17
|Volkswagen ID.3
|1 038
|18
|BMW iX2
|994
|19
|Audi Q4 e-tron
|943
|20
|BYD Seal
|815
Source : AAA Data
Enfin, du côté des modèles, c’est le Renault Scenic E-Tech qui évolue en tête des immatriculations à fin août, avec 4 823 unités. Le podium est complété par la Tesla Model Y (4 561) et la Renault 5 E-Tech (2 955).
