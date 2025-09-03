Ayvens s'associe à Plugsurfing pour accélérer la recharge des flottes en Europe

Le numéro un mondial de la location longue durée a signé un protocole d'accord avec Plugsurfing, l’un des principaux fournisseurs de services de recharge pour véhicules électriques en Europe. Grâce à ce partenariat, les flottes clients d’Ayvens bénéficieront désormais d’un accès au plus grand réseau d'itinérance européen, composé de plus d'un million de points de recharge publics.

Dans le cadre de ce partenariat, Plugsurfing et Ayvens lanceront une solution de flotte intégrée pour les véhicules électriques. ©Ayvens

Après s’être associé à des constructeurs, comme VinFast ou encore XPeng, Plugsurfing se tourne maintenant vers les loueurs longue durée. L’entreprise, qui figure parmi les plus importants fournisseurs de services de recharge pour véhicules électriques en Europe, s’est en effet associée à Ayvens.

Ce partenariat a pour objectif de créer une solution complète de recharge pour les flottes d’entreprises internationales, locales et PME clientes, en donnant l’accès au plus grand réseau d'itinérance d'Europe, composé de plus d'un million de points de recharge publics.

"Après un processus de sélection détaillé, Plugsurfing a été identifié parmi plus de vingt prestataires comme le plus pertinent pour nous aider à simplifier la recharge des véhicules électriques pour nos flottes clientes. Cette collaboration enrichira notre offre de véhicules électriques, en facilitant la recharge pour les conducteurs et en aidant les flottes à opérer plus efficacement en Europe", commente Amélie de Valroger, directrice innovation, produits et conseil du groupe Ayvens.

Qui poursuit : "En offrant une expérience de recharge fluide, nous nous attaquons à un obstacle majeur dans l'adoption des véhicules électriques. Cela souligne le rôle essentiel que joue Ayvens dans la construction d'un écosystème solide, qui apporte une grande valeur ajoutée à nos clients dans leur transition vers une mobilité durable."

Une solution de recharge pour les flottes électriques

Dans le cadre de ce partenariat, Plugsurfing et Ayvens lanceront une solution de flotte intégrée pour les véhicules électriques. Les conducteurs auront donc accès à une application de recharge et à un paiement fluide aux bornes électriques publiques, à domicile, sur le lieu de travail et dans les dépôts, ce qui rendra l'électrification simple et facilement accessible.

En parallèle, les gestionnaires de flotte bénéficieront d'un portail permettant une vue consolidée de la flotte pour superviser et contrôler les dépenses de recharge depuis les diverses localisations. Cette solution de reporting unifiée est conçue pour améliorer l'expérience globale de recharge en fournissant des informations détaillées sur les données et le coût total de possession (TCO), comprenant celui des véhicules et de la recharge.

Cela profitera particulièrement aux gestionnaires de flottes de véhicules électriques qui travaillent avec plusieurs fournisseurs de leasing et de recharge. Les entreprises et les PME bénéficieront dès lors d'une meilleure visibilité sur les comportements de recharge des conducteurs grâce à des rapports détaillés, incluant des informations sur la consommation en kWh, le coût par réseau et le kilométrage parcouru, contribuant à l’optimisation du coût total de possession.

Pour rappel, Plugsurfing connecte actuellement plus de deux millions de conducteurs de véhicules électriques à son réseau de recharge européen. Combinées à l’expertise d’Ayvens en matière de gestion, les deux entreprises se donnent pour objectif d’accélérer l’électrification des flottes en Europe. La solution de recharge sera donc progressivement déployée dans les prochains mois, en commençant par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.