ChargeGuru et Zeplug signent un partenariat avec Cadillac

Publié le 21 août 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Les deux spécialistes de la recharge à domicile deviennent partenaires de Cadillac. ChargeGuru et Zeplug assureront l’installation de bornes pour les clients de la marque de luxe en France.

ChargeGuru et Zeplug assurent que leurs bornes sont compatibles avec les batteries de grande capacité du Lyriq. ©Cadillac

Un nouveau partenariat pour accompagner Cadillac dans le déploiement de son offre électrique dans l’Hexagone. ChargeGuru et Zeplug viennent de signer un accord avec le constructeur américain, propriété de General Motors. Les deux spécialistes des bornes de recharge à domicile auront ainsi pour objectif d’accompagner les clients de Cadillac France pour l'installation d'équipements adaptés. La marque déploie d'ailleurs en Europe une large gamme de SUV à batterie : les modèles Lyriq, Lyric-V, Vistiq et Optiq. "Les voitures de luxe sont maintenant tournées vers la mobilité électrique et c’est un symbole fort, car ce sont elles qui façonnent les imaginaires de rêve autour de l’automobile. Ce partenariat démontre que la qualité de notre accompagnement est parfaitement adaptée à des marques premium qui ont un souci d’excellence", s’enthousiasme Nicolas Banchet, cofondateur de ChargeGuru & Zeplug. Cadillac structure sa distribution en France Ce partenariat permettra à l’ensemble des clients de Cadillac en France de bénéficier d’un accompagnement de ChargeGuru et Zeplug pour l’installation de leur borne de recharge à domicile, que ce soit en résidence individuelle ou en copropriété. Pour les propriétaires d’une Cadillac habitant en résidence individuelle, ils auront accès à un parcours entièrement digitalisé et à une installation en quatre semaines. Deux types de bornes de recharge "Ce partenariat avec ChargeGuru & Zeplug nous permet d’offrir à nos clients français une solution de recharge à domicile simple, fiable et pratique, leur permettant de quitter leur domicile chaque jour avec une batterie pleinement chargée", assure Mohammed Al-Fayyad, directeur customer care & aftersales de General Motors Europe. Les deux spécialistes proposent deux types de bornes. La première, monophasée, a une capacité de 7,4 kW, tandis que la seconde, triphasée, possède une puissance de 22 kW. ChargeGuru et Zeplug assurent que ces bornes sont compatibles avec les batteries de grande capacité du Lyriq pour une recharge complète en une nuit et des appoints rapides. Les deux entreprises mettent à disposition des clients de Cadillac leur réseau d’électriciens certifiés.

