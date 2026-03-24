Horse augmente le rendement avec un stator innovant

Horse Powertrain a présenté un moteur électrique pour transmission hybride offrant un rendement maxi de 98,2 %, permettant ainsi, selon ses calculs, une réduction de 1 % de la consommation de carburant du véhicule par rapport aux moteurs actuels.

Cette valeur élevée est atteinte notamment par une innovation dans le stator : son corps est constitué de feuilles en alliage métallique à structure amorphe, plutôt que cristalline, un matériau offrant une durabilité, une résistance et surtout une perméabilité magnétique particulièrement élevées.

Une puissance allant jusqu'à 140 kW

Par ailleurs, la coentreprise a pu réduire considérablement la finesse de ces feuilles d'acier pour arriver à une épaisseur de seulement 0,025 mm, soit cinq à dix fois moins que celle des moteurs traditionnels. Les pertes d’énergie dans le stator (pertes fer par courants de Foucault et pertes AC) seraient en conséquence réduites de 50 % par rapport aux modèles équivalents. Ce moteur délivre en valeurs maxi 140 kW et 360 Nm.

"Le moteur amorphe est idéal pour alimenter une nouvelle génération de véhicules électriques à autonomie étendue, hybrides et hybrides rechargeables à haut rendement, garantissant ainsi que ces technologies continuent de jouer un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur automobile", a déclaré Ingo Scholten, directeur technique adjoint de Horse Powertrain.

Yvonnick Gazeau