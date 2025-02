Dialogue stratégique automobile : l'Europe face à ses objectifs de CO2

Le compte à rebours a commencé. Dans deux semaines, le 5 mars 2025 précisément, la Commission européenne doit présenter son plan d’action industriel pour le secteur automobile. L’enjeu immédiat reste le respect des émissions de CO2 dans le cadre de la sévérisation des normes CAFE depuis le 1er janvier 2025.

Pour les constructeurs automobiles, l'urgence est de mise. "Il faut tout faire pour ne pas avoir à payer d'amendes en 2025", confirme Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme de l'automobile (PFA). Au-delà de l'aspect purement financier pour les constructeurs, c'est l'ensemble de la filière qui tremble. "Beaucoup de fournisseurs sont aujourd'hui inquiets du comportement des constructeurs qui pourraient baisser la production de véhicules thermiques pour atteindre la part de voitures électriques dans leur mix de vente", poursuit-il.

Quelles sont les options sur la table ?

Calée sur les demandes portées par l'ACEA à Bruxelles, la Plateforme de l'automobile estime que ces décisions entraînent une situation absurde. Tout comme les annonces de poolings. Soit les ventes de voitures thermiques sont réduites, avec un effet boule de neige sur l'emploi dans les usines des constructeurs et des équipementiers. Soit les constructeurs achètent des crédits carbone à leurs concurrents venant de Chine.

"Il est étonnant que ce système de pools n'interroge pas davantage la Commission européenne sur le fait que des constructeurs européens paient des crédits à des concurrents que cette même Europe tente de freiner par le biais de droits de douane compensatoires", s'interroge Marc Mortureux.

Cinq groupes de travail s'emparent de ce dossier à la Commission : Neutralité carbone et croissance propre, mené par Woke Hoekstra du PPE, Personnes et emploi avec la commissaire Roxana Minzatu, Souveraineté technologique avec Henna Virkkunen du PPE, Prospérité et stratégie industrielle avec Stéphane Séjourné et les transports durables avec Apóstolos Tzitzikóstas, également du PPE. Ce sera donc ce collège de cinq commissaires qui devra prendre une décision sur les demandes des constructeurs.

Celles-ci se basent avant tout sur un lissage pluriannuel de trois à cinq ans pour le calcul des émissions de CO2 des VP et des VUL. Certains constructeurs demandent également que 5 à 10 % de la flotte des constructeurs parmi les plus émettrices du catalogue soient exclues du périmètre de calcul.

Une demande plus complexe à mettre en œuvre selon la PFA car elle signifierait un changement d'ambition dans l’électrification des ventes imposée par Bruxelles. "Mais même si nous obtenons un lissage du calcul, nous ne pourrons nous extraire d'une stimulation de la demande", fait remarquer Marc Mortureux.

Reste que que l'idée soutenue d'un côté par l'Allemagne et de l'autre par le Français Stéphane Séjourné semble difficile à mettre en œuvre. Jamais un fonds européen n'a permis de soutenir une demande d'achat pour des particuliers.

Redresser la compétitivité de l'industrie automobile

En revanche, le soutien de l'Europe doit se porter sur l'aide à la compétitivité de l'industrie européenne par le biais d'aides à l'investissement et à la production. Avec en ligne de mire le prix de l'énergie en Europe qui aujourd'hui ne permet pas aux industriels de retour sur investissement. Une demande également portée par les équipementiers, mais aussi Yann Vincent, le patron de la gigafacory ACC.