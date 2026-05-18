Des robots pour rester dans la course

Alors que BMW teste des robots humanoïdes dans son usine allemande de Leipzig, une étude d'ABB Robotics vient confirmer l'intérêt pour la robotique au sens large.

Un levier essentiel, pour les constructeurs automobiles et les acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement, afin de rester compétitifs, mais aussi de mieux maîtriser leurs coûts et de faire face aux tensions persistantes sur la main-d’œuvre et l’énergie.

"L’usine intelligente n’est plus une ambition future : elle est devenue essentielle pour les industriels qui souhaitent rester compétitifs dans un environnement exigeant et en évolution rapide", a déclaré Joerg Reger, directeur de la division Automotive chez ABB Robotics Monde.

31 % des industriels identifient l’augmentation de ces investissements comme une réponse clé à la hausse des coûts et aux pressions concurrentielles, 30 % citent la pénurie de main-d’œuvre et la hausse des salaires parmi leurs principaux défis, tandis que 34 % mentionnent les coûts de l’énergie et des matières premières comme une préoccupation majeure.

Adaptés aux tâches d’assemblage répétitives et chronophages

L’enquête met également en évidence un intérêt croissant pour un éventail plus large de technologies d’automatisation. Ainsi, les robots collaboratifs (cobots) sont considérés comme particulièrement adaptés aux tâches d’assemblage répétitives et chronophages.

Les robots mobiles autonomes (AMR) et les chariots à guidage automatique (AGV) sont quant à eux de plus en plus appréciés pour leur capacité à déplacer pièces et matériaux de manière plus sûre et plus efficace.

Ces tendances reflètent une évolution plus large vers des usines intelligentes reposant sur des robots plus autonomes et polyvalents (AVR) permettant aux industriels de réagir plus rapidement aux contraintes de coûts, de main-d’œuvre et d’énergie, tout en maintenant productivité et résilience.