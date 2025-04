Spoticar dévoile une nouvelle campagne publicitaire percutante

Publié le 9 avril 2025 ■ Par Antoine Caburet ■ 2 min de lecture

Avec pour slogan "Don’t be brave, be smart", Spoticar lance sa nouvelle saga publicitaire. Elle a pour but de renforcer la relation de confiance avec les clients du réseau de points de vente de véhicules d’occasion de Stellantis.

Deux affiches ont été créées pour la campagne publicitaire de Spoticar. ©Stellantis

Spoticar démarre une nouvelle campagne publicitaire audacieuse. Développée pour tous les écrans, du cinéma aux réseaux sociaux, celle-ci met en scène, de manière humoristique, des héros dans différents univers. L’objectif pour la marque commerciale du groupe Stellantis spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion ? Appuyer sur l’idée que la clé lors de l’achat d’une voiture d’occasion n’est pas le courage, mais la confiance. En revisitant l’archétype du héros cinématographique, avec pour chef d’orchestre l’agence 777 et Tom Green, Spoticar entend démontrer à ses clients qu’ils n’ont pas à appréhender l’achat d’un véhicule ayant déjà eu d'autres vies. Avec "Don’t be brave, be smart" ("Ne soyez pas téméraire, soyez intelligent" en français) comme devise, Spoticar cherche à inspirer confiance en mettant l’accent sur leur garantie de 24 mois, ainsi que sur leurs concessions certifiées, dans l’objectif clair de conforter les acheteurs. Une nouvelle signature de marque Du film d’aventure s'inspirant d’Indiana Jones jusqu’à un film d’horreur spécial Halloween 2025, Spoticar cherche à marquer les esprits de toutes les générations, comme le souligne Alexandre Fils, directeur marketing du groupe : "Depuis le premier jour, notre but était de créer une saga qui parle à tous nos clients. Des jeunes conducteurs aux familles améliorant leur voiture, en France et dans le monde". Pour ce qui est du fil rouge, il reste toujours le même : "Notre principe était simple, explique Alexandre Fils, instaurer de la confiance". À travers cette campagne promotionnelle, Spoticar introduit également sa nouvelle signature de marque, "Used cars, reinvented" (Voitures utilisées, réinventées, en français). Zoomcar entre en campagne pour mettre en avant ses petites annonces Cette dernière a pour but de mettre en lumière leur position innovante, combinée à leur expertise digitale avancée, le tout avec pour point d’appui 3 000 concessions certifiées à travers l’Europe. Le lancement de cette campagne s’est effectué le 6 avril 2025 en France et en Italie, avec deux films à l’affiche : "The Tomb" (La Tombe) et "Viking". Ils seront diffusés dans quatorze pays à travers l’Europe et au-delà.

