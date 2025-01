Le groupe Michel se lance dans le véhicule sans permis

En rachetant la société Autoloisirs, concessionnaire Ligier dans le Grand Ouest, le distributeur rochelais prend une nouvelle direction dans son développement. Le groupe Michel intègre à son activité le véhicule sans permis.

En reprenant Autoloisirs, le groupe rochelais Michel se développe dans la voiture sans permis avec Ligier. ©Ligier

Le groupe Michel accélère sa croissance en investissant dans le véhicule sans permis avec l’acquisition de neuf affaires distribuant les marques du groupe Ligier. Il vient en effet de racheter le distributeur Autoloisirs. Fondée en 2004, cette société est aujourd’hui leader de la distribution des véhicules sans permis dans l’ouest de la France.

Avec neuf concessions implantées dans les départements de Charente-Maritime (17), Vendée (85), Deux-Sèvres (79) et Gironde (33), Autoloisirs, qui commercialise Ligier, Microcar et Ligier Professional (via son entité Urban Z Elec), couvre l’intégralité du parcours client, à savoir ventes, location, entretien, réparations et financements. La société a réalisé un chiffre d’affaires de dix millions d’euros et commercialise annuellement près de 700 véhicules neufs et d'occasion.

Une nomination pour piloter la nouvelle activité

Dans le cadre de cette évolution, Grégory Preux rejoint le distributeur rochelais en tant que directeur du pôle véhicules sans permis et mobilités électriques. Âgé de 43 ans et fort d’une expérience dans le secteur automobile, "il apportera une vision stratégique pour piloter cette nouvelle division et coordonner les synergies entre les activités existantes et ces nouvelles acquisitions", a indiqué le distributeur.

"Le monde de la distribution évolue vite. Il faut réussir à s’adapter sans se précipiter. Certaines nouvelles opportunités « exotiques » ne durent finalement pas, a indiqué Stéphane Michel, président du groupe éponyme, faisant implicitement référence à la distribution de Leapmotor et de Seres lors de l'importation de ces marques par SN Diffusion. À l’inverse, avec Ligier nous faisons un choix durable, une marque française sur un territoire que nous connaissons. Je suis très heureux d’aboutir sur ce dossier qui s’inscrit logiquement dans notre volonté d’élargir notre offre en termes de mobilités."

Le groupe Michel distribue quatre marques : Renault, Dacia, Alpine, Ligier et la marque Oxygo, spécialisée dans le scooter électrique, toutes françaises. Il a mis à la route plus de 12 000 véhicules neufs en 2024 et plus de 8 000 véhicules d’occasion. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros.

Avec ces acquisitions, fort de ses 20 concessions et une équipe de près de 650 collaborateurs, le distributeur charentais consolide son rayonnement géographique en s’étendant à de nouveaux territoires comme la Vendée et la Gironde.