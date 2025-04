EMVO 2025 : Matitine veut chasser sur les terres des franchises CtoC

Sur son stand aux Etats-Majors du VO 2025, VPN Autos communiquera aussi bien sur son activité historique de vente de voitures d'occasion que sur Matitine. Le groupe bordelais entend positionner l'enseigne en face des franchises de transactions entre particuliers, le tout au service des distributeurs traditionnels.

VPN Autos entend compter 20 sites Matitine à fin 2025. ©VPN Autos

Matitine se réinvente en concurrent direct des franchises de transactions entre particuliers. Le panneau détenu par VPN Autos veut devenir la réponse la plus crédible à cette nouvelle concurrence que les concessionnaires et les garagistes rencontrent sur le marché des voitures d'occasion.

Ce sera le message tenu sur le stand de VPN Autos et Matitine aux Etats-Majors du VO 2025 (EMVO 2025), le 21 mai 2025, a assuré Hugo Ruiz, le nouveau directeur général. La venue au salon organisé par le Journal de l'Automobile étant notamment dictée par la volonté d'identifier des partenaires qui viendront densifier le maillage. L'ambition porte sur huit sites pour terminer 2025 avec 20 points sur la carte de France.

"Nous avons expérimenté le concept de Matitine dans plusieurs concessions du groupe Sipa et nous avons acquis la conviction que cela complète le panel de solutions en point de vente", explique Hugo Ruiz, dont l'entreprise est une filiale du groupe Sipa. Cela a fonctionné aussi pour une dizaine de franchisés de VPN Autos.

Contrat d'affiliation

Sous le panneau Matitine, pour mémoire, il est question de commercialiser des voitures d'occasion plus âgées. L'offre sera alimentée par les flux de voitures que les concessionnaires ne veulent pas reprendre et par le service de rachat cash. La composition de stock ne sera pas l'unique système, pour Hugo Ruiz, le fonctionnement doit davantage basculer vers du dépôt-vente afin de réduire les immobilisations de trésorerie et d'afficher des tarifs compétitifs.

Il ne s'agira pas contractuellement de rejoindre une franchise. Pour Matitine, la direction retient le format de l'affiliation. Le droit d'exploitation de la marque comprend ainsi l'accès à l'approvisionnement, des outils marketing, de la documentation ou encore des prestations de garantie automobile.