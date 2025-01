Kia passe à côté de son objectif de vente en 2024

Le constructeur sud-coréen publie ses résultats annuels et ses perspectives pour 2025. Kia a immatriculé près de 3,1 millions d'unités en 2024, en très légère progression de 0,1 %. Si l'entreprise rate de peu son objectif de 3,2 millions de ventes, elle poursuit l'ambition d’atteindre ce score l'an prochain.

Le Kia Sportage a été le best-seller de la marque en 2024. ©Kia

Une deuxième année consécutive dans le vert pour Kia, qui n’atteint pas son objectif fixé l’année dernière de 3,2 millions de véhicules. Le constructeur sud-coréen vient de publier ses chiffres et annonce avoir livré 3 089 457 véhicules en 2024, en croissance très légère de 0,1 % par rapport à la même période l’année dernière.

Si en Corée du Sud la marque accuse une baisse de ses ventes de 4,2 % en glissement annuel, à 540 010 unités, à l’échelle mondiale, elles augmentent de 1 % pour atteindre les 2 543 361 exemplaires. Une performance malgré tout convenable au vu du contexte automobile actuel. D’autant que pour le mois de décembre 2024, le constructeur est parvenu à atteindre les 240 537 véhicules, en augmentation de 11,8 % par rapport à 2023.

Kia précise toutefois qu’il s’agit d’un "record de ventes mondial" pour le constructeur. "La précédente meilleure performance annuelle de Kia a été enregistrée en 2023, avec des ventes totalisant 3 087 384 unités. Ce chiffre comprenait 2 518 016 unités immatriculées en dehors de Corée et 563 660 véhicules en Corée", rappelle la marque dans son communiqué.

Le Kia Sportage, meilleure vente de 2024

Selon le constructeur, le SUV Sportage se positionne comme le best-seller de l’année 2024 avec 587 717 véhicules vendus, suivi du SUV Seltos, écoulé à 312 246 unités et du SUV Sorento à 280 705 exemplaires. L’entreprise a par ailleurs sorti trois modèles, la berline K4 et le monospace Carnival (pas commercialisé en Europe) et la Kia EV3.

"Les ventes annuelles ont été soutenues par des conditions industrielles stabilisées et des opérations commerciales flexibles qui ont permis d'augmenter la production et l'approvisionnement des véhicules", relève Kia dans son communiqué.

L’entreprise ambitionne d’atteindre une nouvelle fois les 3 216 200 véhicules vendus en 2025 avec 2 658 000 véhicules à l’étranger et 550 000 unités en Corée du Sud. La marque souhaite élargir sa gamme de véhicules électriques. Pour rappel, Kia s’est donné pour objectif d’atteindre les 4,3 millions d’exemplaires immatriculés en 2030, dont 1,6 million 100 % électriques.