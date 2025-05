Kia dévoile les tarifs canons de son fourgon électrique PV5

Le premier utilitaire 100 % électrique de Kia, le PV5, sera proposé à partir de 33 500 euros HT, un tarif ultracompétitif. Les livraisons débuteront fin octobre 2025 pour ce VU pouvant atteindre 412 km d’autonomie.

Kia va proposer le PV5 à partir de 33 500 euros HT. ©Kia

L’offensive de Kia sur le marché des véhicules utilitaires légers se précise un peu plus chaque jour. Une étape importante vient d’être franchie avec la révélation des tarifs et des éléments techniques du PV5, le premier modèle à arriver dans les concessions françaises d’ici fin octobre 2025.

Le PV5, tout d’abord décliné en fourgon L2H1 (4 695 mm de long), est proposé à partir de 33 500 euros HT. Kia propose pour ce prix une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 51,5 kWh de capacité pesant 282,4 kg. La recharge de 10 à 80 % est de 30 minutes via une borne rapide de 350 kW.

Jusqu'à 412 km d'autonomie

Dans cette configuration, l’autonomie à vide dépasse les 300 km (303 km). Celle-ci tombe à 270 km lorsque la charge utile de 790 kg est pleinement atteinte. Quant au volume de chargement, il est de 4,4 m3. Le PV5 est ici animé par un moteur de 122 ch (250 Nm de couple).

L’autre version au programme est ce même fourgon L2H1 équipé cette fois-ci d’un moteur de 163 ch et d’une batterie NMC de 71,2 kWh (386,1 kg). L’autonomie s’en trouve améliorée puisqu’elle s’élève à 412 km à vide et à 373 km une fois la charge utile maximale atteinte (690 kg). Les tarifs débutent à 36 800 euros HT pour cette seconde déclinaison.

Les autres caractéristiques techniques sont identiques. À savoir le temps de charge, la vitesse maximale (135 km/h), le diamètre de braquage (11 m) ainsi que le PTAC (2 650 kg) et la masse maximale de remorquage (750 kg).

Deux finitions sont au programme du PV5, Essential et Plus. Ajoutez 1 500 euros pour passer à la finition supérieure agrémentée de série d’une pompe à chaleur, de rétroviseurs rabattables électriquement, d’un airbag avant central ou encore d’une caméra 360° et d’un système anticollision avec détection des angles morts.

La concurrence (beaucoup) plus chère

Le PV5 viendra se confronter à une concurrence déjà bien étoffée sur le segment des fourgons de taille moyenne. Avec comme argument phare un positionnement tarifaire très agressif, qui plus est allégé grâce aux certificats d’économies d’énergie. Ses principaux rivaux sont tous plus chers.

Le Renault Trafic E-Tech débute à 40 500 euros HT, le Ford e-Transit Custom à 46 330 euros HT, les Peugeot e-Expert et Citroën ë-Jumpy à 40 500 euros HT, le Volkswagen ID.Buzz à 52 350 euros HT et le Maxus e-Deliver5 à 38 990 euros HT. Reste à connaître le positionnement tarifaire de la future gamme électrique Flexis/Renault, attendue pour mi-2026.

Kia va donc frapper fort avec ce premier modèle qui sera distribué dans ses 50 centres VU en France. La gamme du PV5 va rapidement s’étoffer avec les variantes L1H1 et L2H2, mais aussi de nombreuses déclinaisons comme du châssis-cabine pour les transformations, de la cabine approfondie, du plateau ridelle, du frigorifique et du transport de personnes.

Garanti sept ans ou 150 000 km, à l’instar de la gamme VP, le PV5 est produit en Corée du Sud, dans une usine dédiée à Hwaseong. Le catalogue VU sera agrémenté dans un second temps du PV7, puis du PV3.