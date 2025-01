Valeurs résiduelles : l'Europe a terminé 2024 au plus bas

Selon les données publiées par Autovista, il n'y a pas eu de bonne surprise en fin d'exercice pour les valeurs résiduelles. En décembre, les courbes ont même globalement plongé au plus bas niveau de 2024, et ce dans plusieurs pays majeurs d'Europe. La France est parvenue à se maintenir.

Autovista constate une baisse des valeurs résiduelles en Europe. ©Le Journal de l'Automobile

À ceux qui espéraient un soubresaut, il faudra encore attendre. En décembre 2024, les courbes des valeurs résiduelles ont encore baissé. Selon l'étude mensuelle d'Autovista, la tendance a impacté négativement les statistiques dans les grandes largeurs en Europe.

En moyenne, la valeur résiduelle des voitures d'occasion (de 3 ans et 60 000 km) a ainsi plongé à 49,6 % en Allemagne, à 48,7 % en Italie, à 58,7 % en Espagne et à 47,4 % en Autriche, à titre d'exemple. La société d'analyse de marché souligne d'ailleurs dans sa note de synthèse que chaque pays a terminé l'année 2024 à son plus bas niveau.

Une situation censée être atypique qui n'inquiète pas les analystes, tant les conditions du marché des voitures d'occasion se révèlent anormales depuis la fin de la crise sanitaire. D'aucuns y voient une forme de correction de trajectoire après une phase d'inflation exceptionnelle des valeurs résiduelles en 2021 et 2022.

La France tient le cap

Un pays résiste à cette chute. En décembre 2024, la France s'est, en effet, stabilisée à hauteur de 53,9 % de valeur résiduelle pour les voitures d'occasion de 3 ans et 60 000 km. Les données d'Autovista nous apprennent même que les énergies comme le diesel, les PHEV (+0,1 point) et les hybrides non rechargeables (+0,4 pt) ont vu leur VR remonter. Les occasions électriques (-0,3 pt) et les versions essence (-0,1 pt) ont subi une baisse.

D'un mois sur l'autre, Autovista a constaté que les prix des voitures d'occasion ont été relevés de 0,9 % en France, à 19 792 euros de moyenne. En Allemagne, cette révision s'est limitée à 0,4 % (21 077 euros). La hausse tarifaire des voitures d'occasion a atteint 1,4 % en Espagne, à 19 345 euros. Alors qu'à l'inverse, en Italie, les prix ont fondu de 2,1 %, à 18 667 euros, tout comme en Suisse (-1,4 %, à l'équivalent de 28 957 euros).