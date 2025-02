Le président d’Europ Assistance France, Nicolas Sinz, a été nommé président de l’Union des Assisteurs le 7 février 2025. Élu pour un mandat de deux ans, il remplace Jean-Matthieu Biseau, PDG d’Opteven.

Nicolas Sinz, nouveau président de l'Union des Assisteurs et président d'Europ Assistance France. ©Antoine Guillou

Jean-Matthieu Biseau, directeur général d’Opteven, cède sa place à Nicolas Sinz à la présidence de l’Union des Assisteurs, le syndicat professionnel réunissant les acteurs de l'assistance. Élu le 7 février 2025 pour un mandat de deux ans, le président d’Europ Assistance France occupait le rôle de vice-président dans l’organisation, dont le poste revient à Marie Bazetoux, PDG de Filassistance. Un mandat de président non renouvelable pour "favoriser à tour de rôle l’implication de toutes les sociétés membres, quels que soient leur profil et leur taille", précise l’Union des Assisteurs dans son communiqué.

"Je suis fier d’assurer à mon tour la présidence de l’Union des Assisteurs et de contribuer à construire l’avenir de l’assistance dans une dynamique collective et innovante, se réjouit Nicolas Sinz. Nous poursuivrons, dans la continuité, la mise en œuvre des orientations stratégiques définies ces dernières années, tant sur le plan social au service de l’attractivité de nos métiers que sur le plan technologique avec le développement de nos actifs communs."

Nicolas Sinz a réalisé une grande partie de sa carrière dans le domaine de l’assurance et de l’assistance après un début de carrière comme analyste financier pour Paribas en France et en Asie, puis au sein de Lafarge. Il entre au sein du groupe Axa en 1998 dans lequel il occupe des fonctions Corporate au siège du groupe et chez Axa France. En 2006, il rejoint Axa Partners monde puis, en 2018, le groupe Europ Assistance en tant que membre du Comité exécutif et président d’Europ Assistance France.

Un axe social et technologique

Le mandat de Nicolas Sinz sera rythmé par deux axes majeurs : social et technologique. Dans un premier temps, l’Union des Assisteurs travaillera à poursuivre les accords sur le handicap, sur les sujets autour de la classification, de l’organisation du travail et du télétravail, de la formation et de l'actualisation de la convention collective.

Quant à l’aspect technologique, l’organisation professionnelle continuera le développement des plateformes comme Nomad pour le missionnement des dépanneurs/remorqueurs, Comet pour le missionnement des taxis et VTC, eCall pour la réception des appels d’urgence des véhicules équipés ou encore la gestion en cas de crise d’ampleur à l’étranger avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

En parallèle, Saïd Fard continue d’occuper la direction générale, dans l’attente de son successeur, au cours du premier semestre. L’Union des Assisteurs rappelle que le président et le directeur général travaillent avec six commissions classées par domaine d’expertise comme le social, la communication, l’opération, le juridique, le médical et les prestataires.