Fraudes aux immatriculations : la FNA interpelle le gouvernement

La Fédération nationale de l’automobile (FNA) tire la sonnette d'alarme. Elle souhaite que les pouvoirs publics se penchent sur le cas des fraudes massives à l'immatriculation de véhicules. Des défaillances de sécurité du SIV font en effet peser plusieurs risques graves sur les entreprises, dont les distributeurs automobiles.

Les professionnels habilités à immatriculer des voitures sont victimes d'usurpations d'identité auprès du SIV. ©Le Journal de l'Automobile

Fini de prendre le sujet à la légère. La Fédération nationale de l’automobile (FNA) exhorte les pouvoirs publics à considérer avec le plus grand sérieux la multiplication des cas de fraudes à l'immatriculation des véhicules. Un phénomène qui tendrait à se massifier en France selon l'association professionnelle.

Dans un communiqué diffusé le 19 janvier 2026, la FNA a expliqué que, depuis plusieurs mois, les professionnels de l’automobile habilités pour immatriculer les véhicules et agréés par l’État pour percevoir les taxes sont victimes d’attaques informatiques ciblées. Le mode opératoire reposant sur des usurpations d'identités administratives et des techniques d’hameçonnage sophistiquées.

Les professionnels de l'automobile sont les premières victimes collatérales de ces fraudes. En effet, la FNA constate que les commerces autorisés à délivrer des certificats d'immatriculation se voient réclamer par l’administration fiscale les taxes liées à ces actes frauduleux. Des sommes dont les montants peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.

Les conséquences vont jusqu'à la suspension de leur habilitation et de leur agrément, la mise en cause injustifiée de leur responsabilité et surtout, l'ouverture de procédures de recouvrement fiscal malgré le statut de victimes avérées sous lequel se placent les professionnels après un dépôt de plainte.

Un retrait des professionnels ?

Les consommateurs en feraient aussi les frais. Ces fraudes correspondent parfois à des usurpations d'immatriculation pour commettre des infractions routières ou pour tromper les assureurs et les contrôles administratifs. La FNA soutient aussi que la traçabilité va perdre en fiabilité, un point crucial pour les voitures d'occasion.

Les attaques se déroulent principalement la nuit. En usurpant les identifiants des professionnel habilités, les pirates informatiques accèdent au serveur du SIV et éditent en leur nom des milliers de certificats d'immatriculation.

"Les professionnels ont respecté les règles, alerté les autorités et déposé plainte. Il est urgent de sécuriser ce système pour protéger à la fois les garages et les automobilistes", s'est exprimé Bruno Choix, président de la branche maintenance-vente de la FNA. En cas d'inaction des pouvoirs publics, la fédération prévient que les professionnels envisageront un retrait du dispositif, au détriment de la qualité de service.

La FNA dénonce un manque de sécurisation du système régalien. La méthode d'authentification trop faible de nos jours est une aubaine pour les fraudeurs. Tout autant que l'absence de mécanisme de détection d'anomalies volumétriques et statistiques.