Véhicules hybrides et thermiques : les meilleurs essais de 2025

L'année 2025 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules hybrides et thermiques. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a conçu pour vous un best of des essais réalisés l'an passé.

La rédaction vous propose de replonger dans les principaux essais de véhicules hybrides et thermiques réalisés en 2025. ©DR

Audi Q3 : de retour dans la course

Modèle Audi le plus vendu en France de 2019 à 2024, le nouveau Q3 compte rapidement retrouver sa place. Cette troisième génération du SUV mise sur une large palette de motorisations, toujours plus efficientes, et une richesse technologique digne des segments supérieurs. La gamme du Q3 débute à 43 850 euros pour le MHEV 48 V et à 55 000 euros pour le PHEV, qui offre jusqu'à 120 km en mode 100 % électrique. Il faut ajouter 2 500 euros pour la carrosserie Sportback.

BYD Seal 6 DM-i : le long-courrier hybride

BYD poursuit le déploiement de sa gamme avec un deuxième modèle hybride rechargeable, la Seal 6 DM-i, déclinée en version berline et break. Le constructeur annonce une autonomie record de 1 500 km. La gamme commence à partir de 38 490 euros (1 500 euros de plus pour le break) tandis que les versions avec la batterie de plus grande capacité sont à 42 080 euros (ComfortLite) et 43 180 euros (Comfort).

Citroën C3 Aircross : le grand rival du Duster

Après le lancement de la C3, Citroën continue de renouveler sa gamme avec la nouvelle génération du C3 Aircross. Disponible en versions cinq et sept places, ce B-SUV propose un large choix de motorisations, le tout à des tarifs très agressifs. Le C3 Aircross voit en effet son offre débuter sous la barre des 20 000 euros, avec un ticket d’entrée fixé à 19 700 euros pour la version essence. La motorisation microhybride de 136 ch démarre, quant à elle, à 25 800 euros.

Citroën C5 Aircross : entre héritage et futur

Le nouveau C5 Aircross se met à la page technique avec un large éventail de motorisations. Le C-SUV mise en parallèle sur son confort poussé et sur quelques éléments de design distinctifs pour atteindre son objectif, celui du podium de sa catégorie. Le C5 Aircross Hybrid de 145 ch est facturé entre 34 990 et 40 990 euros. Quant aux tarifs de la version hybride rechargeable, dont l’autonomie électrique grimpe à 86 km grâce à une batterie de 21 kWh, ils s’échelonnent de 42 490 à 45 490 euros.

Dacia Bigster : changement de dimensions

Avec le Bigster, Dacia change de dimension et s’apprête à faire son entrée sur le segment des C-SUV par la grande porte. Fidèle à l’ADN de la marque, ce nouveau modèle allie des prestations solides et un design séduisant, le tout à un prix défiant toute concurrence. La version essence du Bigster est donc disponible à partir de 24 990 euros, tandis que les tarifs de sa motorisation Hybrid 155 débutent à 29 700 euros.

Fiat Grande Panda Hybrid : fidèle aux origines

D’abord lancée en motorisation 100 % électrique, la Grande Panda élargit son offre avec une version hybride 48 V. Fidèle à l’esprit de ses aïeules, cette nouvelle génération a la lourde tâche de relancer la gamme Fiat et de renouer avec des volumes en perte de vitesse. Elle peut d’abord miser sur son prix puisque les tarifs de la Fiat Grande Panda hybride débutent à partir de 18 900 euros en entrée de gamme.

Jeep Compass : nouvelle plateforme, nouveaux horizons

Jeep accélère sa mutation européenne avec un Compass totalement repensé, désormais taillé pour jouer avec les cadors du segment C. Conçu en Europe, assemblé en Italie et reposant sur la plateforme STLA Medium, il offre une belle habitabilité et de meilleures prestations routières par rapport à l'ancienne génération. Côté tarifs, le Jeep Compass e-hybride commence à partir de 39 190 euros.

Leapmotor C10 REEV : la voiture électrique qui carbure à l’essence

Pouvant parcourir jusqu'à 950 kilomètres entre deux recharges grâce à un moteur thermique qui alimente la batterie, le Leapmotor C10 REEV ouvre une nouvelle porte à l'hybridation avec un prolongateur d'autonomie. Si cette solution peut séduire sur le papier, de nombreux travers sont soulevés à l'usage. Vendu entre 37 400 et 38 900 euros, il figure parmi les véhicules les moins chers de son segment.

Opel Grandland PHEV : le chaînon manquant

Présentée comme le vaisseau amiral d'Opel, la nouvelle génération du Grandland adopte le moteur hybride rechargeable de chez Stellantis. Ce SUV promet au total 900 kilomètres d'autonomie, tandis que sa gamme commence à partir de 41 990 euros, soit seulement 500 euros de moins que le Grandland Electric.

Renault Clio : la citadine en rupture pour asseoir sa suprématie

La nouvelle Renault Clio marque une vraie rupture en termes de style et de motorisations par rapport à la génération actuelle. Mais une fois au volant, ce sixième opus de la citadine au losange conserve polyvalence et conduite dynamique, deux ingrédients qui ont fait la réputation du modèle. Le ticket d’entrée est fixé à 19 900 euros pour la motorisation essence en boîte manuelle à six rapports et grimpe à 24 600 euros en full hybrid.

Volkswagen Tayron : en quête d’espace

Avec le Tayron, qui succède au Tiguan Allspace, Volkswagen se replace sur le segment des SUV compacts sept places, pas aidé par la nouvelle fiscalité. Les variantes hybrides rechargeables, pouvant atteindre jusqu’à 126 km d’autonomie électrique, constituent le haut du panier avec un prix fixé à 58 400 euros. La motorisation diesel débute quant à elle à 55 200 euros, tandis que l’entrée de gamme en microhybride est facturée à 51 900 euros.

Volkswagen T-Roc : rester une valeur sûre

Véritable succès depuis son lancement en 2017, le T-Roc est un pilier de la gamme Volkswagen. Avec cette deuxième génération du SUV, la marque allemande joue la continuité en apportant plusieurs touches de nouveauté, avec notamment une nouvelle motorisation full hybrid. La gamme débute à 29 990 euros, un tarif moins élevé que l'entrée de gamme de la précédente génération, pour culminer à 42 500 euros.