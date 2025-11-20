Essai Jeep Compass : nouvelle plateforme, nouveaux horizons

Jeep accélère sa mutation européenne avec un Compass totalement repensé, désormais taillé pour jouer avec les cadors du segment C. Conçu en Europe, assemblé en Italie et reposant sur la plateforme STLA Medium, il offre une belle habitabilité et de meilleures prestations routières par rapport à l'ancienne génération.

La troisième génération du Jeep Compass est produite en Italie, dans l'usine de Melfi. ©Jeep

Après l'Avenger qui était conçu pour l'Europe et produit en Europe, Jeep poursuit cette même stratégie avec la nouvelle génération du Compass, un SUV du segment C. Reposant sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, qu'il partage avec les Peugeot 3008/5008, Citroën C5 Aircross et Opel Grandland, il a été designé en Europe et est assemblé en Italie, à Melfi.

Troisième du nom depuis la première génération lancée en 2006, le Jeep Compass veut compter sur le marché des SUV du segment C, un des plus importants – et concurrentiels – en Europe. S'il a très souvent fait de la figuration en France (1 407 exemplaires à fin octobre), par manque de notoriété, il est depuis de nombreuses années un modèle à succès en Italie, qui est, au passage, le premier marché de Jeep sur le continent.

Une belle habitabilité

L'un des principaux reproches qui était fait à la précédente génération était son manque d'habitabilité. Un message reçu cinq sur cinq par le constructeur. La voiture a pris 14 cm de plus en longueur pour mesurer désormais 4,56 m. Ces nombreux centimètres en plus lui permettent d'offrir non seulement un volume de coffre de 550 litres, une belle performance, mais surtout une très belle habitabilité aux places arrière. Grâce aux belles surfaces vitrées et au toit ouvrant panoramique, les passagers ne se trouveront pas à l'étroit.

À l'avant, la planche de bord reprend le style inauguré par l'Avenger, à savoir une architecture horizontale, y compris l'écran central de 16'', malheureusement assez étroit. Le Compass n'a pas cédé aux sirènes du tout digital. Il a conservé des commandes physiques qui permettent de piloter les fonctions les plus importantes. Il bénéficie également de très nombreux espaces de rangement, ce qui rend la vie à bord très fonctionnelle.

Revers de la médaille, ces nombreux rangements, dont la plupart sont ouverts, donnent une impression de confort bas de gamme. À l'heure où certains constructeurs proposent un écran devant le siège passager, Jeep offre un immense vide-poche peu esthétique, sans couvercle. Cette impression est renforcée par la qualité très moyenne des plastiques utilisés pour la planche de bord et les contreforts des portes. Bref, de tous les modèles de la "famille" (Peugeot, Citroën et Opel), le Jeep Compass paraît le plus rustique.

Sous le capot, pas de surprise, on retrouve une gamme de moteurs déjà connue chez Stellantis. En premier lieu, celui qui représentera 45 % des ventes est l'e-Hybrid, notre modèle à l'essai. Il s'agit du 1.2 turbo essence de 145 ch. La gamme hybride accueillera d'ici quelques mois la version PHEV de 195 ch.

Une batterie en 400 V

Côté électrique (environ 30 % des ventes estimées), le Compass est disponible dans une version de 213 ch dotée d'une batterie de 74 kWh (500 km d'autonomie). Cette déclinaison n'est disponible qu'en traction avant et sera complétée courant 2026 par une autre version, poussée à 231 ch, qui permettra de rouler jusqu'à 650 km, grâce à une batterie de 97 kWh, déjà disponible sur certains véhicules de la famille Stellantis. Dans les deux cas, sa capacité de charge est de 160 kW (batterie 400 V), soit un temps de recharge moyen de 20 à 80 % en une demi-heure.

Pour les quatre roues motrices 4xe, il faudra également attendre. Jeep indique une puissance globale de 375 ch avec l'installation d'un deuxième bloc de 49 ch sur le train arrière et qui sera capable de délivrer jusqu'à... 3 100 Nm de couple !

Dans sa version e-Hybrid, le 3-cylindres essence de 145 ch présente des prestations assez sages. La marque annonce une consommation moyenne de 5,7 l/100 km, ce qui nous a été impossible de vérifier lors de notre très court essai. Le moteur manque parfois de discrétion et l'on sent bien que, dans certains cas, nous sommes à la limite de ce que peut offrir un trois cylindres sur un véhicule de plus de 1,6 tonne. L'agrément de conduite s'en ressent.

Un meilleur comportement routier

Par rapport à l'ancienne génération, le Compass est transfiguré. Adieu la direction sans consistance, le comportement parfois hasardeux de l'ancienne génération, le Compass 2026 a gagné en agilité et en comportement. Certes, il ne distille aucun plaisir de conduite, mais son comportement sain, rassurant et sans surprise en fait un véhicule parfaitement adapté à un usage familial. Son roulis est maîtrisé et il s'avère assez confortable, sauf à basse vitesse.

La version e-Hybrid a beau être une traction, elle affiche quelques atouts supplémentaires pour aller crapahuter, Jeep oblige. À commencer par des protections antirayures sur les endroits de la carrosserie les plus exposés. C'est pratique contre les branches des arbres ou des rochers pour les plus aventureux, mais ça l'est tout autant contre les accrocs du quotidien dans les parkings.

Des modes pour chaque situation

Il dispose également des modes Selec-Terrain (auto, sport, neige, sable/boue et électrique). Il bénéficie d'une garde au sol de 200 mm, d'un passage de gué de 408 mm (470 mm sur les versions électriques) et d'angles d'attaque et de fuite de respectivement 20° et 26°.

Une finition Overland, qui sera ultérieurement disponible sur la version 4xe, proposera des performances tout-terrain renforcées, notamment avec des angles d'attaque et de fuite de respectivement 31° et 27°, rendus possibles grâce à un dessin particulier des boucliers.

Des tarifs salés

Pour le lancement, la gamme Compass sera disponible en deux niveaux de finition, Altitude et First Edition. L'e-hybride commence à partir de 39 190 euros, tandis que l'électrique démarre à 43 890 euros. Grâce au bonus, elle pourra se positionner quasiment au même prix que l'essence.

Avec ce modèle, Jeep a d'importantes ambitions, notamment sur le marché des entreprises. À terme, ce canal, qui ne représente que 16 % des ventes de Jeep en France, lui permettra, avec les deux autres nouveautés, le Recon et Wagoneer S, prévues pour 2026, de grimper à une part de marché de 35 % d'ici deux ans.