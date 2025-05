Jeep Compass : nouvelle boussole pour l'américain en Europe

Disponible fin 2025, le SUV compact s’offre un sérieux coup de jeune avec un design plus moderne, une production désormais européenne et une large gamme de motorisations. Avec le nouveau Compass, Jeep veut enfin séduire les automobilistes français et européens, au-delà du succès confirmé du modèle en Italie.

Le Jeep Compass sera disponible sur le marché à la fin de l'année 2025.

Jeep vient de dévoiler la troisième génération de son Compass, SUV du segment C, qui a pour ambition de donner un coup de boost aux ventes de la marque sur le marché européen. Si ce modèle remporte un franc succès en Italie, il a toujours eu du mal dans les autres pays du continent et tout particulièrement en France. En 2024, il s'est immatriculé à seulement 1 531 unités (-46,7 %), soit 13 % des ventes de Jeep et, depuis le début de l'année, à 637 exemplaires (+15 %).

Le nouveau modèle repose sur la plateforme STLA-Medium, la même que les Peugeot 3008/5008, l'Opel Grandland et le futur Citroën C5 Aircross. Mesurant 4,55 m de long, il sera donc disponible en multi-énergies, avec le 145 ch essence mild hybrid de 48 V (le même moteur que le Jeep Avenger 4xe) et avec la nouvelle motorisation hybride rechargeable inaugurée par l'Opel Grandland. L'hybride rechargeable utilise un quatre cylindres turbo de 1,6 de cylindrée et une batterie de 17,9 kWh. La puissance cumulée sera de 195 ch et Jeep promet une autonomie de 85 kilomètres en mode électrique, selon le cycle WLTP.

Côté électrique, le Compass sera disponible en trois versions, de 213 ch en traction avant à 375 ch en traction intégrale. Cette dernière repose sur un moteur électrique arrière exclusif à Jeep, délivrant à lui seul 49 kW (67 ch) de puissance et jusqu’à 232 Nm de couple.

Associé à un réducteur arrière au rapport de 14:1, il permet d’atteindre un couple de 3100 Nm à l'arrière, garantissant une traction optimale dans les conditions les plus extrêmes, notamment sur des pentes de 20 %, même sur un terrain difficile.

Les modèles électriques disposeront de deux capacités de batterie : 73 kWh pour la version standard et 98 kWh pour la version Long Range. La recharge a également été optimisée. En courant continu, le Compass accepte une puissance de 160 kW, permettant de passer de 20 à 80 % en trente minutes. En courant alternatif, le chargeur embarqué peut aller jusqu’à 22 kW. Enfin, l'autonomie peut atteindre 650 km.

ADN Jeep

Jeep oblige, le Compass, qui est équipé de série du système Selec-Terrain, dispose de solides performances tout-terrain, y compris en version traction avant, avec une garde au sol de 200 mm, un angle d’attaque de 20°, un angle ventral de 15° et un angle de fuite de 26°. Sa capacité de passage à gué atteint 470 mm.

Une première édition, appelée tout naturellement "First Edition", qui commence à partir de 40 990 euros (e-Hybrid First Edition) et grimpe jusqu'à 46 490 euros (100 % électrique First Edition), sera livrée au quatrième trimestre 2025.

Suivre la carrière de l'Avenger

"Avec le Compass, nous voulons réitérer ce que nous avons réussi à faire avec l'Avenger qui nous a fait passer dans une autre dimension, indique Fabio Catone, directeur de la marque Jeep en Europe. Nous avons d'importantes ambitions sur le marché du BtoB et je pense que le style du Compass va nous permettre, outre notre ADN 100 % Jeep avec une version 4x4, de percer sur ce canal en offrant une proposition différente des autres modèles du groupe Stellantis."

Concernant le tout électrique, Jeep, comme toutes les autres marques, a mis de l'eau dans son vin. "L'Avenger a permis de montrer au public européen que Jeep pouvait s'adapter aux besoins des consommateurs européens, note Fabio Cantone. Nous avons effectivement un discours plus ouvert aujourd'hui et, grâce à notre plateforme multi-énergies, nous pouvons adapter l'offre en fonction de la demande du marché."

Pour rappel, 132 000 Jeep ont été immatriculées en Europe en 2024, dont 79 000 Avenger. Au total, cela représente 1 % de part de marché. Avec 70 000 immatriculations, l'Italie est le premier marché en Europe, suivi de très loin par la France (11 700 Jeep en 2024).

Made in Italy

Jusqu'alors assemblée au Mexique, cette troisième génération, qui sera produite à Melfi (Italie), permettra à Jeep de disposer d'une gamme dont la grande majorité des modèles sortira d'usines européennes, ce qui est le cas de l'Avenger fabriqué à Tychy (Pologne) et du Renegade, également à Melfi.

Depuis son lancement en 2006, le Compass s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires à travers le monde, mais le volume a principalement été réalisé en Amérique du Nord.