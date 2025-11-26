Essai Audi Q3 : de retour dans la course

Modèle Audi le plus vendu en France de 2019 à 2024, le nouveau Q3 compte rapidement retrouver sa place. Cette troisième génération du SUV mise sur une large palette de motorisations, toujours plus efficientes, et une richesse technologique digne des segments supérieurs.

Audi France estime que ce nouveau Q3 devrait renouer avec plus de 10 000 immatriculations par an. ©Audi/TheGoodClick

Avec plus de 2,5 millions d'unités vendues à travers le monde depuis 2011, le Q3 est un modèle fort d'Audi. Il l'est encore plus en France où plus de 60 000 SUV ont pris la route, mais il a été surtout la meilleure vente de la marque de 2019 à 2024.

Cette année, logiquement, il a perdu du terrain, avec 3 304 unités enregistrées depuis janvier, mais les premières semaines de commercialisation de cette troisième génération indiquent qu'il retrouve sa trajectoire passée.

En effet, durant le seul mois d'octobre 2025, il a repris le leadership avec 19 % des commandes enregistrées par le réseau Audi. De futures immatriculations qui devront permettre à la marque de finir l'année avec environ 50 000 véhicules mis à la route alors qu'elle est, à fin octobre, à 37 812 unités (-2,7 %).

Cela étant, Audi gagne du terrain, "avec une part sur le marché premium en hausse de 2,3 points", souligne Robert Breschkow, le directeur de la marque, sachant que le premium hexagonal est en baisse de 12 %. La performance d'Audi est en partie portée par les modèles électriques (11 517 unités ; +188,5 %) qui représentent 30,5 % des ventes.

Le Q3, aussi bien dans sa version SUV que coupé (Sportback), devrait donc vite renouer avec son volume annuel passé d'un peu plus de 10 000 unités, dont la moitié dans l'univers professionnel.

Produite à Györ en Hongrie, sur la plateforme MQB Evo du groupe Volkswagen, cette troisième génération propose une large palette de motorisations allant du microhybride 48 V au PHEV en passant par le diesel.

Cette dernière offre devrait se limiter à 5 % du mix l'année prochaine, malgré d'indéniables qualités sur la route, alors que le PHEV devrait plier le match avec 65 % des ventes attendues et 30 % pour l'essence 48 V.

Avec une batterie de 19,7 kWh nets, le Q3 PHEV, commercialement baptisé e-Hybrid, offre jusqu'à 120 km en mode 100 % électrique. Grâce à la recharge rapide DC, l'accu pourra retrouver un niveau de 80 % en 26 minutes et de 100 % en 2h30 dans le cas d'une recharge en 11 kW.

Ainsi armé, ce Q3 e-Hybrid, offrant 272 ch et un couple de 400 Nm, affiche une consommation théorique de 1,7 à 2,2 litres et des émissions de CO2 comprises entre 39 et 48 g/km avec le nouveau mode de calcul moins favorable.

Une fois la batterie vide, la consommation d'essence reste mesurée avec 6 à 6,7 l annoncés. Une consommation semblable à celle du Q3 1.5 TFSI 48 V de 150 ch, mais dont les émissions varient de 137 à 151 g/km et appellent donc un malus plus important. Durant l'année 2026, l'offre de motorisations sera complétée avec un TDI de 193 ch, associé au Quattro, et un PHEV de 204 ch.

L'éclairage fait le show

Au chapitre du style, ce Q3 cuvée 2025 est dans la veine des dernières productions de la marque avec un soin tout particulier apporté aux feux et à leur signature. À l'avant, le SUV peut embarquer la nouvelle génération de Matrix LED avec un module de 25 600 micro-LED qui permet notamment un éclairage dynamique. À l'arrière, le modèle dispose de feux OLED qui sont soulignés par une bande LED sur toute la largeur du hayon. Même les quatre anneaux peuvent s'illuminer.

Long de 4,53 m (+4 cm), le SUV offre un habitacle généreux et pratique, notamment avec une banquette coulissant sur 13 cm. À l'avant, le conducteur retrouve des matériaux plus flatteurs, en partie haute, et peut compter sur un écran de 11,9 pouces pour l'instrumentation et un autre de 12,8 pouces pour l'infodivertissement. L'interface a également évolué pour plus de simplicité.

L'autre signature de ce Q3 est cette barre de commodo placée juste derrière le volant. On retrouve à droite les commandes de boîte et à gauche les clignotants et les essuie-glaces. Une pièce réussie esthétiquement et qui se montre finalement assez facile à prendre en main.

Au volant, le Q3 tient son rang en se montrant très agréable et silencieux, notamment grâce à des vitrages latéraux acoustiques. La suspension adaptative avec ses amortisseurs à deux valves, en option, peut offrir différents typages selon les routes et les envies.

À partir de 590 euros par mois

La gamme Q3 SUV débute à 43 850 euros pour le MHEV 48 V et à 55 000 euros pour le PHEV. Il faut ajouter 2 500 euros pour la carrosserie Sportback. Au lancement, Audi joue la carte des offres de financement avec de la LOA pour les particuliers et de la LLD pour les professionnels, sur une finition S-Line, la plus vendue.

Ainsi, le SUV demande entre 590 euros pour le 48 V et 690 euros pour le PHEV. Pour le coupé, l'offre varie entre 590 et 720 selon la formule choisie.

L’avis de Yoann Taitz, expert marché et valeurs résiduelles chez Indicata, département du groupe Autorola

"Le nouvel Audi Q3 arrive à un moment stratégique pour la marque : modèle le plus vendu en France, il doit consolider l’image d’Audi dans un marché en transition. Proposé en essence et diesel de 150 ch, ainsi qu’en PHEV de 272 ch offrant jusqu’à 100 km réels d’autonomie, il peut s’adapter à la plupart des usages.

Le segment des véhicules PHEV, privé de ses incitations fiscales pour les flottes, ralentit certes, mais cette évolution pourrait contribuer à des valeurs résiduelles plus stables que par le passé, du fait d’une offre future plus limitée. À l’inverse, l’arrivée de PHEV dotés de meilleures autonomies mettra à mal les VR des générations précédentes, beaucoup moins efficientes.

Mieux placé en prix que ses rivaux allemands directs, le Q3 voit toutefois sa facture grimper dès qu’on ajoute des options et, comme souvent chez Audi, il faut viser au minimum la finition S-Line pour obtenir un véhicule réellement valorisant.

Pour Audi, le Q3 reste une valeur stratégique, mais son succès dépendra de sa capacité à concilier attractivité produit et maîtrise des valeurs résiduelles dans un environnement où les équilibres du marché évoluent vite."