Polestar s’allie à Ayvens et CGI Finance pour le financement de ses véhicules

Publié le 6 novembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La jeune marque de voitures électriques, propriété du groupe Geely, a signé un partenariat avec Ayvens et CGI Finance. Un moyen pour Polestar de renforcer son offre de financement, quelques mois seulement après son arrivée sur le marché français.

Ce partenariat avec Ayvens et CGI Finance va permettre à Polestar d'accélérer son développement sur le marché français. ©Polestar

Présente dans 28 pays, Polestar a lancé ses activités commerciales en France en juin 2025. Ce jeune constructeur premium au positionnement sportif, appartenant au groupe Geely, compte à ce jour trois véhicules 100 % électriques dans sa gamme : les Polestar 2, 3 et 4. La Polestar 5, une GT de plus de 900 ch, devrait également venir s'ajouter en mars 2026. Pour faciliter le financement de ses véhicules sur le marché français, Polestar a choisi de s’allier au loueur longue durée Ayvens, ainsi qu’à CGI Finance, filiale de la Société générale. Un moyen pour la marque d’accélérer son développement dans l’Hexagone. Polestar pose (enfin) ses roues en France "En nous associant avec Ayvens et CGI Finance, leaders du financement automobile et de la mobilité durable, Polestar facilite à ses clients le financement de leur véhicule en proposant un ensemble de solutions de financement (crédit, LOA et LLD, NDLR) ainsi que les services associés", a réagi dans un communiqué Stéphane Le Guevel, directeur général de Polestar France. Pour les entreprises, la Polestar 2, un fastback 100 % électrique qui appartient au segment des compactes, est donc proposée en LLD (48 mois/40 000 km) dès 590 euros par mois sans apport. Le Polestar 3, seul SUV de la marque, est accessible dès 990 euros par mois sans apport. Quant au crossover Polestar, il faudra débourser au minimum 790 euros par mois (également sans apport). Le groupe Geely part à la conquête de la France Fondé en 2017 en tant que constructeur de véhicules de série, Polestar a fait le choix d’adopter un modèle d’agence en France, "qui correspond mieux aux exigences du marché européen", selon ses dires. Le premier Polestar Space a ainsi ouvert ses portes en juillet dernier, au Mans (72), tandis que jusqu’à dix villes clés devraient suivre d’ici la fin de l’année 2025, avec un objectif à terme de 25 à 30 points de vente à travers le pays.

