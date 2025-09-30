Ligier et Goupil mis en avant par l’Ugap

La centrale d’achat public a renouvelé son catalogue de microvéhicules utilitaires électriques, en retenant à nouveau les constructeurs français Ligier et Goupil. Avec ce choix, l’Ugap souhaite réaffirmer son soutien à l’industrie nationale et à l’innovation locale.

Les constructeurs français de microvéhicules utilitaires électriques, Ligier et Goupil, ont été renouvelés dans le catalogue de l'Ugap. ©DR

L'Union des groupements d’achats publics (Ugap) vient de renouveler son catalogue de microvéhicules utilitaires électriques. Les établissements publics et autres collectivités locales passant par la centrale d’achats publics auront donc toujours le choix entre deux constructeurs français : Ligier et Goupil.

En retenant à nouveau ces deux marques françaises, l’Ugap souhaite réaffirmer son soutien à l’industrie nationale et à l’innovation locale. "Cinq nouveaux lots viendront prochainement compléter notre catalogue, avec des véhicules urbains légers, des modèles sans permis. Des solutions adaptées aux contraintes économiques des collectivités", précise Florian Prevost, chef de département achats véhicules légers à l’Ugap.

Deux acteurs français au service de la mobilité professionnelle

Basé à Abrest, dans l’Allier (03), Ligier est un des principaux acteurs sur le marché des quadricycles légers et lourds en Europe. Le groupe, qui emploie 500 collaborateurs, conçoit des véhicules de niche pour le grand public (voitures sans permis), mais il est également reconnu par les professionnels pour sa gamme d’utilitaires électriques Ligier Professional. En 2024, ce sont donc plus de 14 000 véhicules qui ont été produits et distribués dans 18 pays européens.

"Le renouvellement du marché entre Ligier Professional et l’Ugap confirme la pertinence de notre démarche d’innovation et de proximité avec les acteurs publics. Grâce à cette collaboration, nous rendons accessible une solution de mobilité durable, fiable et fabriquée en France, répondant aux besoins quotidiens des collectivités et des établissements publics", déclare Toshihide Soga, directeur de la BU Ligier Professional.

De son côté, Goupil produit des microvéhicules utilitaires électriques depuis plus de 25 ans. Avec plus de 30 000 véhicules conçus et assemblés à Bourran, dans le Lot-et-Garonne (47), l’entreprise accompagne déjà plus de 3 000 villes européennes grâce à ses 200 collaborateurs. "Depuis plus de vingt ans, Goupil est présent au catalogue de l’Ugap, une collaboration qui a accompagné notre développement jusqu’à devenir l’un des leaders du secteur", souligne Philippe Hugue, directeur général de Goupil.

Avant de poursuivre : "Alors que nous nous apprêtons à fêter nos trente ans, le renouvellement de ce marché constitue une étape clé de notre histoire et témoigne de la confiance que nous accordent l’Ugap et ses clients. Ensemble, nous poursuivons notre mission : proposer des solutions sur mesure et innovantes fabriquées en France, alliant performance et durabilité, au service des collectivités et établissements publics."