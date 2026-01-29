Menu
Les ventes de véhicules utilitaires reculent en Europe

Publié le 29 janvier 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
En 2025, les immatriculations de véhicules utilitaires ont chuté de 8,8 % sur le marché européen, à environ 1,45 million d’unités. Encore marginales, les versions 100 % électriques ont représenté à peine 11,2 % des ventes du segment, alors que le diesel affiche encore une part de 80,7 %.
Avec 161 733 mises à la route en 2025, les VUL 100 % électriques ne représetent encore que 11,2 % du marché européen. (©AdobeStock-Yuri Bizgaimer

Le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL) a connu une année 2025 difficile. Selon les chiffres de l’ACEA, les immatriculations de camionnettes ont en effet chuté de 8,8 %, pour atteindre 1 447 273 unités. À titre de comparaison, il s’était écoulé 1 586 761 VUL en 2024.

 

Pour Stellantis, l’Europe doit revoir sa réglementation sur les véhicules utilitaires

 

Parmi les gros pays de l’Union européenne, la France est celui qui a enregistré la baisse la plus importante (-5,6 % ; 358 299 exemplaires), suivie de l'Allemagne (-5,4 % ; 265 801 ex.) et de l'Italie (-5 % ; 188 373 ex.). À l'inverse, l'Espagne a connu une forte hausse des immatriculations de VUL, grâce à une augmentation de 11,7 % (185 559 ex.).

 

Les VUL électriques peinent encore à convaincre

 

Sans surprise, le diesel est resté le carburant privilégié des acheteurs de fourgonnettes neuves dans l'Union européenne en 2025. Cependant, on relève tout de même une baisse des immatriculations pour cette énergie. Les mises à la route des VUL roulant au diesel ont en effet diminué de 12,8 %, pour atteindre 1 168 561 unités, soit une part de marché de 80,7 %, contre 84,4 % un an auparavant.

 

Les modèles essence ont également reculé de 31,9 % (64 269 ex.), représentant désormais 4,4 % du marché. Grâce à une offre de véhicules plus fournie, les immatriculations de fourgonnettes hybrides ont quant à elles progressé de 21,4 % (39 114 ex.) en 2025, bien que leur part de marché soit seulement de 2,7 %.

 

Éric Laforge, Stellantis Pro One : "Le marché n'est pas prêt à suivre la trajectoire imposée par la Commission européenne"

 

Enfin, si les véhicules utilitaires 100 % électriques ont vu leurs mises à la route bondir de 68 %, à 161 733 unités, ils ne détiennent encore que 11,2 % du marché, contre 6,1 % un an plus tôt. La France est d’ailleurs le pays de l’UE qui en a le plus immatriculés en 2025, avec 37 758 exemplaires (+39,5 %).

