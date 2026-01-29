Les ventes de véhicules utilitaires reculent en Europe
Publié le 29 janvier 2026
Le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL) a connu une année 2025 difficile. Selon les chiffres de l’ACEA, les immatriculations de camionnettes ont en effet chuté de 8,8 %, pour atteindre 1 447 273 unités. À titre de comparaison, il s’était écoulé 1 586 761 VUL en 2024.
Parmi les gros pays de l’Union européenne, la France est celui qui a enregistré la baisse la plus importante (-5,6 % ; 358 299 exemplaires), suivie de l'Allemagne (-5,4 % ; 265 801 ex.) et de l'Italie (-5 % ; 188 373 ex.). À l'inverse, l'Espagne a connu une forte hausse des immatriculations de VUL, grâce à une augmentation de 11,7 % (185 559 ex.).
Les VUL électriques peinent encore à convaincre
Sans surprise, le diesel est resté le carburant privilégié des acheteurs de fourgonnettes neuves dans l'Union européenne en 2025. Cependant, on relève tout de même une baisse des immatriculations pour cette énergie. Les mises à la route des VUL roulant au diesel ont en effet diminué de 12,8 %, pour atteindre 1 168 561 unités, soit une part de marché de 80,7 %, contre 84,4 % un an auparavant.
Les modèles essence ont également reculé de 31,9 % (64 269 ex.), représentant désormais 4,4 % du marché. Grâce à une offre de véhicules plus fournie, les immatriculations de fourgonnettes hybrides ont quant à elles progressé de 21,4 % (39 114 ex.) en 2025, bien que leur part de marché soit seulement de 2,7 %.
Enfin, si les véhicules utilitaires 100 % électriques ont vu leurs mises à la route bondir de 68 %, à 161 733 unités, ils ne détiennent encore que 11,2 % du marché, contre 6,1 % un an plus tôt. La France est d’ailleurs le pays de l’UE qui en a le plus immatriculés en 2025, avec 37 758 exemplaires (+39,5 %).
