Les ventes de véhicules utilitaires reculent en Europe

Publié le 29 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

En 2025, les immatriculations de véhicules utilitaires ont chuté de 8,8 % sur le marché européen, à environ 1,45 million d’unités. Encore marginales, les versions 100 % électriques ont représenté à peine 11,2 % des ventes du segment, alors que le diesel affiche encore une part de 80,7 %.

Avec 161 733 mises à la route en 2025, les VUL 100 % électriques ne représetent encore que 11,2 % du marché européen. (©AdobeStock-Yuri Bizgaimer

