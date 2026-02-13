Le groupe Volkswagen augmente le montant des primes CEE

Publié le 13 février 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Volkswagen Group France revalorise les aides des certificats d’économies d’énergie (CEE) en 2026. Les clients des marques Audi, Skoda, Cupra, VW VP et VW VU pourront profiter d’une prime sur le prix des modèles électriques, allant désormais jusqu’à 575 euros pour les véhicules particuliers et 4 890 euros pour les utilitaires.

Chez Volkswagen, le montant maximum des primes CEE est maintenant de 575 euros pour les véhicules particuliers et de 4 890 euros pour les utilitaires. ©AdobeStock-OceanProd

Volkswagen Group France muscle son dispositif de certificats d’économies d’énergie (CEE) en 2026. Le groupe allemand, qui a décidé de collaborer avec EDF pour le déploiement des CEE, vient en effet d’annoncer une augmentation de tous les montants des primes. Le groupe Volkswagen résiste au déclin du marché automobile français Les clients des marques Audi, Skoda, Cupra, VW VP et VW VU pourront donc bénéficier d’une réduction immédiate allant jusqu’à 575 euros pour les véhicules particuliers et 4 890 euros pour les utilitaires, pour l'achat ou la location de plus de 24 mois de modèles électriques dans le réseau de Volkswagen Group France. Pour les clients particuliers, le groupe prévoit également d’augmenter les primes "Coup de pouce" à partir du 13 février 2026. Le montant maximum est maintenant de 6 890 euros pour les clients particuliers aux plus faibles revenus, soit une augmentation de 1 290 euros par rapport à l’année dernière. Pour rappel, la prime Coup de pouce "standard" s’applique à condition que le véhicule en question soit écoscoré, coûte moins de 47 000 euros, et pèse au maximum 2,4 tonnes. Le coup de pouce avec surbonification est quant à lui valable lorsque les sites de fabrication du véhicule et de production des cellules entrant dans la composition de la batterie sont situés dans l'espace économique européen.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.