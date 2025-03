Le groupe Volkswagen annonce la mise en place du dispositif CEE dans son réseau

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) sera prochainement déployé au sein du réseau du groupe Volkswagen. Les clients des marques Audi, Skoda, Cupra, VW VP et VW VU, pourront donc profiter d’une réduction immédiate sur le prix des modèles électriques, allant jusqu’à 525 euros pour les véhicules particuliers et 4 450 euros pour les utilitaires.

Avec le dispositif des CEE, les clients de véhicules électriques des marques du groupe Volkswagen pourront bénéficier d'une remise immédiate allant jusqu'à 4 450 euros. ©AdobeStock-OceanProd

Étendu par le gouvernement français au secteur automobile depuis le début de l’année 2025, le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) arrivera prochainement au sein du réseau de distribution du groupe Volkswagen. Il concernera alors l’ensemble des modèles électriques (VP et VUL) des marques Audi, Skoda, Cupra, VW VP et VW VU.

Si Stellantis et Renault ont récemment décidé de collaborer avec Engie, Volkswagen Group France (VGF) a quant à lui décidé de faire confiance à EDF pour le déploiement du dispositif des CEE. Les clients d’un véhicule électrique des marques de VGF se verront donc présenter le dispositif par le réseau de vendeurs et donc la possibilité d’obtenir une aide financière via les CEE.

Jusqu’à 4 450 euros de réduction immédiate

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif CEE, le constructeur prendra ainsi entièrement en charge les démarches d’un achat de véhicule électrique pour ses clients. Ces aides financières seront mises en place pour l'achat ou la location de 24 mois et plus, et seront accessibles aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités.

Présentés sous la forme d’une réduction immédiate, les CEE permettront aux clients de VGF de profiter d’aides allant jusqu’à 525 euros pour les véhicules particuliers, celles-ci étant cumulables avec le bonus écologique, sans condition de revenus ni d’écoscore. Pour les véhicules utilitaires légers, le dispositif ira jusqu’à 4 450 euros.

Source : Volkswagen

Concrètement, parmi les modèles éligibles, on peut par exemple relever la Volkswagen ID.3, le Skoda Elroq, l’Audi Q4 e-Tron ou encore la Cupra Born, pouvant donc tous bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 525 euros. L’ID. Buzz Cargo bénéficiera de son côté d’une remise maximale de 4 450 euros.