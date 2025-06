Le groupe inherent roule vers le zéro émission

Engagé dans une politique RSE très active, le groupe inherent a entamé sa stratégie de verdissement de flotte en 2022. L’entreprise, qui accompagne des acteurs publics et privés dans leur transition numérique grâce à des services managés IT et télécoms, s’est en effet donné pour objectif d’avoir 100 % de véhicules électriques d’ici à 2030. À l’initiative de cette démarche de transition vers l’électrique, Arnaud Clément, directeur RSE d’inherent et président du fonds de dotation du groupe, revient sur les prémices de cette prise de conscience.

"Lors de mon arrivée dans l’entreprise en 2022, j’ai décidé de lancer une enquête. Celle‑ci nous a montré que 90 % des déplacements domicile‑travail au sein du groupe se faisaient en voiture, sachant que la moyenne nationale se situe autour de 73 %. Cependant, ce chiffre varie énormément en fonction de l’emplacement de nos agences, c’est‑à‑dire si elles se trouvent en centre‑ville, près d’une gare ou en zone périurbaine. Mais la difficulté du groupe inherent est qu’il possède une quarantaine de sites, ce qui complexifie la mise en place d’une politique de mobilité commune", explique Arnaud Clément.

Et pour cause, le groupe inherent ne compte pas moins de 43 agences partout en France, pour un total d’environ 1 300 collaborateurs. Malgré ce maillage étendu, l’entreprise française est tout de même parvenue à engager une démarche active de verdissement de sa flotte, composée de 389 véhicules.

"Nous n’avions qu’un seul véhicule électrique lors de mon arrivée dans l’entreprise en 2022. Aujourd’hui, près de 25 % de nos voitures sont entièrement électriques. Ce chiffre passe à 50 % si on prend également en compte les véhicules hybrides et hybrides rechargeables", détaille‑t‑il. Ainsi, depuis deux ans, 98 % des commandes concernent des modèles 100 % électriques.

Renoncer à la voiture de fonction

La flotte du groupe inherent se compose presque intégralement de voitures de fonction. Ces dernières ne sont, en revanche, pas considérées comme des avantages en nature, puisqu’elles reposent sur un modèle de participation. "Les salariés peuvent donc choisir librement leur voiture, avec bien entendu quelques limites financières. Mais nous encourageons fortement nos collaborateurs à opter pour une électrique. À noter également que la participation pour un véhicule électrique est moins élevée que celle pour un thermique pour nos salariés, puisqu’ils bénéficient d’un abattement de 100 euros par mois", précise Arnaud Clément.

Qui poursuit : "Lorsque nous avons entamé notre stratégie de verdissement de flotte, il n’y avait pas de voitures françaises 100 % électriques qui correspondaient à nos besoins. Nos collaborateurs se sont donc rués sur Tesla. L’expérience utilisateur les a énormément séduits, notamment au niveau des temps de recharge. Cependant, au vu des récentes controverses liées aux agissements du patron de Tesla, Elon Musk, nous avons récemment fait le choix de nous passer de ses voitures. Aujourd’hui, nous imposons seulement à nos collaborateurs des véhicules électriques qui ont un écoscore inférieur à 60. Mais le catalogue reste suffisamment ouvert vu qu’ils participent au financement de leur voiture."

Toutefois, afin de ne pas se limiter à un simple verdissement de sa flotte et dans la perspective de favoriser les mobilités douces, le groupe inherent a également mis en place un système de primes destiné aux salariés qui renoncent à leur véhicule de fonction. Ces primes sont en moyenne de 4 500 euros par an avec une incitation, la première année, de 1 000 euros, sachant qu’à ce jour, douze employés ont déjà fait ce choix.

"En parallèle, nous avons également déployé le forfait mobilités durables auprès de nos collaborateurs, afin qu’ils utilisent davantage des moyens de transport moins polluants. Cette année, le montant est fixé à 500 euros, mais il devrait passer à 600 euros en 2026. À date, nous avons à peu près 25 % de nos salariés qui ont souscrit au forfait mobilités durables. Certains d’entre eux utilisent, par exemple, la plateforme BlaBlaCar Daily, avec laquelle nous avons noué un partenariat, afin de privilégier le covoiturage pour les déplacements domicile‑travail", ajoute le directeur RSE du groupe.

Une bourse d'échange innovante

Dans le but d’offrir plus de flexibilité à ses collaborateurs, l’entreprise française a aussi instauré une "bourse d’échange". Cette dernière vise à permettre aux employés ne souhaitant pas opter tout de suite pour un véhicule électrique, mais qui doivent remplacer le leur, d’échanger avec leurs collègues disposant d’une voiture thermique encore sous contrat.

"Lorsqu’un nouveau salarié arrive dans notre entreprise, il peut ainsi choisir un véhicule thermique s’il se sent plus à l’aise avec, le but étant de ne pas rajouter du stress. À ce moment‑là, nous proposons donc au collaborateur arrivant de récupérer le véhicule, encore sous contrat, d’un autre employé qui souhaiterait passer à l’électrique. Nous avons pour cela créé un fichier où nous avons répertorié tous les collaborateurs qui possèdent déjà une voiture de fonction et à qui il reste plus d’un an de contrat, leur permettant de participer à la bourse d’échange et donc, in fine, de passer à l’électrique plus rapidement", commente Arnaud Clément. Ainsi, 40 collaborateurs ont déjà pu bénéficier de ce système de bourse d’échange depuis son lancement.

Enfin, la mise en place de dispositifs de recharge apparaît aussi comme un élément essentiel et complémentaire à cette électrification de flotte. Si le groupe inherent a fait le choix de ne pas investir massivement dans le déploiement d’infrastructures de recharge sur ses différents sites, il accompagne néanmoins ses employés dans l’installation d’une borne de recharge à leur domicile.

"Nous avons préféré mettre en place un système de primes, d’un montant de 1 000 euros, pour inciter nos collaborateurs à installer une borne chez eux. En plus de cela, nous remboursons également l’électricité à domicile pour la recharge de leur véhicule", atteste le directeur RSE d’inherent.

Toutes ces initiatives témoignent donc de l’engagement du groupe inherent dans une démarche active de verdissement de sa flotte, en privilégiant la technologie 100 % électrique. Cependant, selon la société, cette trajectoire doit également passer par la suppression de véhicules, car avoir moins de voitures dans un parc implique logiquement moins d’émissions de gaz à effet de serre pour l’entreprise. Ainsi, bien que cela semble plus compliqué à mettre en place, le groupe inherent veille également à rapprocher ses agences des centres‑villes.

"Dans l’idéal, nous souhaiterions aussi déplacer un maximum de nos agences en centre‑ville. Car nous voyons que pour nos sites qui se situent en milieu urbain, le pourcentage de collaborateurs qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail diminue fortement. À l’inverse, celui de l’utilisation du vélo ou des transports en commun augmente. Nous pensons donc que le déménagement de nos agences est un aspect important de notre plan mobilité", conclut Arnaud Clément.