Le Crédit Agricole réhausse ses objectifs pour le financement des véhicules électriques

Publié le 18 novembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Acteur majeur du marché du financement automobile, le Crédit Agricole a revu à la hausse ses ambitions de véhicules électriques neufs financés d’ici à 2028. En parallèle, le groupe exclut aussi désormais les modèles hybrides rechargeables de ses objectifs. Un engagement notamment salué par l’ONG Transport & Environment.

Le groupe Crédit Agricole a présenté le mardi 18 novembre 2025 son plan stratégique pour 2026-2028. ©Crédit Agricole

Le Crédit Agricole donne un coup d’accélérateur en faveur de l’électrique. Le groupe, acteur majeur du marché du financement automobile, vient en effet de présenter son plan stratégique à moyen terme, allant de 2026 à 2028, qui prévoit, entre autres, de rehausser ses ambitions de véhicules électriques neufs financés. RCI Banque : Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy à la présidence du conseil d’administration Le Crédit Agricole s’engage donc désormais à soutenir une part de véhicules électriques supérieure de dix points à la moyenne du marché européen, sur l’ensemble de ses financements annuels de véhicules neufs (prêts et leasing). Ainsi, si le marché européen atteint 50 % de véhicules électriques en 2028, le groupe visera dans ce cas un seuil de 60 %. Cette ambition inclut toutes les entités concernées du groupe Crédit Agricole, comme CA Auto Bank ou Drivalia, mais aussi Leasys, la coentreprise de leasing avec Stellantis. Autre changement majeur, le groupe exclut désormais les véhicules hybrides rechargeables de ses objectifs. "Il s’agit d’un signal fort envoyé par le Crédit Agricole", estime Léo Larivière, responsable transition automobile de Transport & Environment. Avec Hiflow, Leasys lance son service de transport sur mesure "À contre-courant des remises en cause actuelles des objectifs climatiques dans le secteur automobile, le Crédit Agricole annonce de nouveaux engagements pour l’électrification de ses activités de financement automobile. Transport & Environment (T&E) et Reclaim Finance saluent un signal fort et appellent le reste du secteur bancaire à s’aligner", ont ainsi réagi dans un communiqué commun les deux ONG citées.

