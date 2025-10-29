RCI Banque : Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy à la présidence du conseil d’administration

Publié le 29 octobre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

La filiale de financement du groupe Renault annonce la nomination de son nouveau président du conseil d'administration. Patrick Claude va donc remplacer Gianluca De Ficchy qui quitte le groupe.

RCI Banque, filiale de financement du groupe Renault, annonce la nomination de Patrick Claude comme nouveau président de son conseil d'administration. Cette fonction était jusqu'à présent occupée par Gianluca De Ficchy, également directeur de la marque Mobilize. Mais son départ de la direction de Mobilize, qui inclut l'activité bancaire du constructeur, laissait peu de doute sur son remplacement à la présidence du conseil d'administration. Un cadre expérimenté de la maison Présent au sein de la captive financière du groupe Renault depuis 1996, Patrick Claude connaît parfaitement l’entreprise. Diplômé de l’École Centrale de Paris, il a débuté sa carrière dans les banques Rothschild et Barclays avant de rejoindre RCI Banque comme trésorier. À partir de 2001, il intègre le groupe Renault où il occupe actuellement le poste de directeur des services financiers. Entre 2014 et 2021, il a exercé plusieurs fonctions clés au sein de RCI Banque : secrétaire général, directeur de la gestion des risques, puis directeur général délégué, tout en siégeant au comité exécutif. Depuis le 1er septembre 2021, il était administrateur et membre du comité des risques de RCI Banque, ainsi que membre du comité des comptes et de l’audit depuis le 1er février 2023. Mobilize : Quitterie de Pelleport garde l'interim Contrairement à Gianluca De Ficchy, qui cumulait la présidence de RCI Banque et la direction de la marque Mobilize, Patrick Claude se concentrera uniquement sur ses fonctions au sein de la captive. En attendant la nomination d’un nouveau directeur pour Mobilize, Quitterie de Pelleport continue d’assurer l’intérim à la tête de la marque de mobilité du groupe Renault.

