La SNCF vise 5 000 points de charge en France

Publié le 18 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Engagée dans l’électrification de sa flotte, la SNCF prévoit de déployer 5 000 points de charge sur l'ensemble de ses sites en France. Pour mener à bien ce projet, elle s'est associée à l’entreprise finlandaise Virta, spécialisée dans les solutions de recharge, et à Eiffage Énergie Systèmes pour l'installation et la maintenance des infrastructures.

105 points de charge ont déjà été installés partout en France sur les 5 000 visés. ©Virta

La SNCF poursuit activement l’électrification de sa flotte de véhicules de service et de fonction. L’entreprise ferroviaire française s’est par ailleurs fixé l’objectif de déployer un total de 5 000 points de charge sur l'ensemble de ses sites en France. Pour l’accompagner dans ce projet, elle a donc signé un partenariat tripartite. La SNCF, via SNCF immobilier, a en effet confié à l’entreprise finlandaise Virta, spécialisée dans les solutions de recharge, la supervision des infrastructures pour une durée minimale de six ans, tandis qu'Eiffage Énergie Systèmes s’occupera de la partie installation et maintenance. La SNCF veut mettre ses salariés au vélo "Nous avons conçu une réponse sur mesure avec Eiffage Énergie Systèmes pour proposer une offre clé en main comprenant les études, le paramétrage, la fourniture et l'installation des points de charge, mais aussi l'exploitation-maintenance des bornes, ainsi que la supervision et l'accompagnement des clients," explique Brendan Shepard, chef d’équipe des ventes chez Virta. À ce jour, 105 points de charge partout en France sont donc déjà opérationnels dans les bâtiments administratifs et technicentres de la SNCF, avec 34 points de charge supplémentaires en cours de déploiement. Mais le projet intègre également la reprise de parcs existants, comme les 20 bornes Schneider installées auparavant sur un site à Saint-Denis (93). Avec le rachat de Northe, Virta souhaite devenir le leader scandinave de la gestion de flottes électriques L’autre particularité de ce projet est l'ouverture de certains sites, notamment dans le nord-ouest de la France et en région parisienne, aux collaborateurs de la SNCF pour la recharge de leurs véhicules personnels à un tarif préférentiel. Ces utilisateurs peuvent ainsi facilement accéder au service via l'application mobile Virta ou avec un badge dédié.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.