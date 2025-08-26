Avec le rachat de Northe, Virta souhaite devenir le leader scandinave de la gestion de flottes électriques

Publié le 26 août 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Spécialisée dans la recharge de voitures électriques, l’entreprise finlandaise Virta annonce le rachat de Northe, leader scandinave des logiciels de gestion de flottes. Ensemble, les deux entités formeront la plus grande plateforme de recharge électrique dans les pays nordiques, avec plus de 100 000 électro-automobilistes actifs.

Avec le rachat de Northe, Virta s'attaque désormais au marché des flottes en Europe. ©Virta

Fondée à Helsinki (Finlande) en 2013, l’entreprise Virta héberge plus de 120 000 points de recharge dans 36 pays à travers l'Europe et l'Asie du Sud-Est, pour plus de 1 000 entreprises clientes. Mais l’entreprise finlandaise spécialisée dans la recharge de voitures électriques souhaite désormais s’attaquer au marché des flottes. ChargeGuru et Zeplug signent un partenariat avec Cadillac Fin août 2025, Virta a donc annoncé avoir conclu l’acquisition de la start-up Northe, considérée comme le leader du marché scandinave en logiciels et services avancés de gestion de flottes de véhicules électriques pour les sociétés de leasing et grands opérateurs de flottes. Ensemble, les deux entreprises deviendront la plus grande plateforme pour la recharge de véhicules électriques dans les pays nordiques, desservant conjointement déjà plus de 100 000 électro-automobilistes actifs. Par ailleurs, Virta est soutenue par le fonds de capital-investissement français Jolt Capital, qui accompagne son ambitieuse stratégie de croissance internationale. "Fruit du travail d’une équipe chevronnée, le logiciel de gestion intégrale des flottes de véhicules électriques de Northe figure parmi les solutions les plus avancées et durables du marché. En le combinant aux capacités de supervision, de gestion énergétique et à la plateforme de centrale électrique virtuelle (VPP) de Virta, ce nouveau logiciel crée une solution d’une richesse fonctionnelle, d’une fluidité et d’une rentabilité inédites", a réagi Guillaume Noblet, directeur commercial France de Virta. Arval accompagne les entreprises dans la décarbonation de leur flotte Avant de poursuivre : "Brique essentielle pour accompagner l’électrification des flottes automobiles des entreprises – quelle que soit leur taille – cette solution s’adresse aux sociétés de leasing, aux loueurs de voitures et à l’ensemble de l’industrie des véhicules commerciaux et utilitaires légers (VUL)."

