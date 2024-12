Qui est Philippe Tabarot, nouveau ministre des Transports ?

Philippe Tabarot succède à François Durovray dans le nouveau gouvernement de François Bayrou. Élu des Républicains, il s'est illustré lors de ses différents mandats locaux sur la question des transports.

Philippe Tabarot est le nouveau ministre des Transports. ©DR

Il est loin le temps où les transports étaient au cœur d'un grand ministère. Jusqu'en 2007, ce portefeuille était en général l'un des plus gros du gouvernement avec des ministres pleins et entiers comme Dominique Perben, Jean-Claude Gayssot, Gilles de Robien... Avec le départ de François Durovray, qui sera donc resté trois mois ministre délégué, les transports ne sont toujours pas la priorité du gouvernement.

Le nouveau ministre, Philippe Tabarot, 54 ans, devient donc ministre des Transports et se place au 31e rang protocolaire d'un gouvernement de 36 maroquins, derrière les Anciens Combattants. Les dossiers ne manquent pourtant pas dans un domaine où les crises sociales sont les plus aiguës : SNCF, gilets jaunes... Sans parler de la question de la transition énergétique automobile et du fret.

Élu local engagé sur les transports

Le sénateur encarté Les Républicains, tout comme son prédécesseur, est encore un inconnu du grand public, mais son nom est bien connu dans les Alpes-Maritimes où il s'est illustré par son engagement sur la question des transports. Conseiller municipal de Cannes, vice-président des Alpes-Maritimes, puis vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Philippe Tabarot est le premier surpris de cette nomination puisque, peu après cette annonce, il a avoué avoir appris la nouvelle à la télévision, cité par le journal Nice-Matin.

Sur X, il a déclaré : "Très honoré des responsabilités qui me sont confiées en cette période si troublée. J’œuvrerai avec humilité et détermination au service de nos concitoyens pour les transports, fort de mes expériences d’élu de terrain et de sénateur au service de nos territoires". Avant de saluer son prédécesseur : "Je tiens à saluer mon prédécesseur @durovray pour son engagement sans faille sur cette thématique qui nous mobilise chaque jour".

Dans ses responsabilités locales, Philippe Tabarot a fait la promotion des transports collectifs. Récemment, il s'est réjoui du passage du TER entre Cannes et Menton à une cadence de 15 minutes. Un progrès qu'il juge être consécutif à l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Il a également fait de la sécurité dans les transports une priorité. Début décembre, il a présenté une proposition de loi pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Il avait également appuyé une proposition visant à priver les étrangers de la gratuité des transports au titre de l'Aide médicale d'État (AME).

Sur Linkedin, Mobilians a adressé ses félicitations au nouveau ministre: "son expertise sur les enjeux des transports et des mobilités, et des territoires en tant que sénateur et Vice-Président de la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable, sera précieuse pour faire face aux défis de l’année 2025".

Critique des ZFE

Enfin, le nouveau ministre des Transports est également connu pour ses positions critiques sur les ZFE. Récemment, il s'en est pris à la nouvelle dérogation prise en Île-de-France pour autoriser les Crit'air 3 à circuler 24 jours par an dans la ZFE. "Le couperet se rapproche, et à la verticalité s’ajoute désormais le mépris social avec cette permission accordée. La folie normative des #ZFE pousse les métropoles, souvent malgré elles, à prendre des initiatives malheureuses pour s’en sortir", avait-il écrit sur X.