Novares relance la production dans sa nouvelle usine de République tchèque

Partenaire de constructeurs automobiles tels que Stellantis et Toyota, Novares a tourné la page de l'incendie qui a détruit son usine de Zebrak (République tchèque). L'équipementier a repris ses activités dans un site ouvert à Cerhovice.

Pierre Boulet, président de Novares (au centre), a inauguré l'usine de Cerhovice en compagnie de cadres du groupe et du site tchèque. ©Novares Group

Le groupe Novares a inauguré sa nouvelle usine de Cerhovice, en République tchèque. Un événement qui s'est déroulé le 18 décembre 2024 en présence notamment du président, Pierre Boulet. Une structure qui joue un rôle important dans l'organisation de l'équipementier automobile.

Cet investissement a été réalisé à la suite de l'incendie qui a ravagé, il y a quelques mois, l'usine de Zebrak. Il prouve tout l'intérêt que porte Novares à la République tchèque. Et pour cause, cette ligne de production fournira des pièces intérieures, extérieures et moteur à Stellantis, Toyota, BMW et Tesla, des clients locaux historiques du groupe.

"La naissance d’une nouvelle usine, en remplacement de celle détruite par un incendie, témoigne de la capacité de notre entreprise à s’adapter, tel un phénix renaissant de ses cendres", a commenté Pierre Boulet.

Un projet mené en sept mois

Désormais, Novares occupe un bâtiment de 20 000 m2. Depuis son ouverture, l'usine de Cerhovice est animée par 250 salariés. En à peine sept mois, l'équipementier a aménagé l'espace pour y loger 32 machines d’injection et 5 lignes robotisées, entre autres pour tenir les rythmes imposés par les constructeurs.

Pour mémoire, l'équipementier automobile français s'est déployé dans 22 pays. Il exploite 37 usines de production, 6 centres d'expertise et 7 centres techniques, entre autres. Novares cumulera autour de 1,1 milliard d'euros de chiffres d'affaires en 2024.