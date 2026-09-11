IFP School récompensée au Student Challenge du congrès SIA Powertrain 2026

À l'occasion du 38e congrès SIA Powertrain, de nombreuses écoles ont participé au Student Challenge. Pour cette édition 2026, l’IFP School a reçu le premier prix.

L'équipe était composée de trois élèves du programme Énergie et motorisations : Lucile Munier, Enzo Pedrosa et Henri-Louis Wacheux. Les trois étudiants étaient encadrés par Stéphane Richard, un diplômé d’IFP School lors de la promotion 2002.

Ils se sont distingués grâce à un projet ambitieux proposé par Safran Helicopter Engines sur l’étude et l’optimisation de systèmes de propulsion aéronautique fonctionnant à l’hydrogène, combinant piles à combustible, architectures hybrides et technologies de stockage de l’hydrogène.

L’IFP School en force

Leur travail a convaincu le jury par sa rigueur technique, la pertinence des choix d’architecture proposés et la qualité de la présentation orale.

Deux autres équipes d’IFP School ont également pris part à ce challenge. Celle emmenée par Matéo Costil, Gabriel Dillet et Thiméo Leroy a présenté une chaîne de traction hybride à dérivation de puissance par coupleur magnétique et machines à flux axial, dans le cadre d’un projet encadré par Stellantis.

Enfin, toujours issus de l’IFP School, Romain Besson, Corentin Doche et Pierre-Marie Pannetier ont développé un concept de navire hybride, avec l’accompagnement de Vectura System.

Prochain Student Challenge SIA Powertrain en mars 2027

La seconde place du challenge a été attribuée à l’équipe de l’Estaca Laval et son projet Hyce portant sur du rétrofit hydrogène dans le domaine de la compétition.

Polytech Orléans a reçu le troisième prix pour ses travaux sur l’écoconduite appliquée à un bus électrique.

Toutes les équipes ont su mettre en place les savoirs acquis au service d’un cas pratique, et les projets présentés étaient d’un très bon niveau. Les idées et les talents ne manquent donc pas !

Il faut qu'ils se remettent rapidement à plancher car le prochain Student Challenge arrive vite. En effet, la prochaine édition se tiendra à l'occasion du prochain congrès SIA Powertrain qui aura lieu les 24 et 25 mars 2027, au Port-Marly dans les Yvelines.

Par Bertrand Gay