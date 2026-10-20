Jérôme Jessin tourne la page BCAuto Enchères

Quelques jours après l'annonce du départ d'Olivier Fernandes, le directeur général, une autre figure de l'organigramme de BCAuto Enchères va suivre le même chemin. Depuis plus de dix-sept ans à son poste, Jérôme Jessin va laisser son fauteuil de directeur administratif et financier de la filiale franco-belge du géant européen du remarketing de voitures d'occasion.

Diplômé d'école de commerce avec une option finances des entreprises, Jérôme Jessin a rejoint BCAuto Enchères en mai 2009, déjà en qualité de directeur financier. Il aura connu, dix ans plus tard, la transformation à la suite du rachat de la maison mère, BCA Marketplace, par le fonds TDR Capital pour l'équivalent de 2,1 milliards d'euros.

A son poste, cet ancien du secteur des télécom et de l'IT a eu à superviser le bilan des activités de 135 collaborateurs français et belges. Pour mémoire, BCAuto Enchères réalise pas loin de 720 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, contre 89 millions d'euros au moment de l'arrivée de Jérome Jessin dans les effectifs.

Comme Olivier Fernandes avant lui, l'intéressé a indiqué avoir pris la décision de quitter le groupe BCA afin de pouvoir "relever un nouveau défi professionnel".