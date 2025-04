VinFast livre des voitures mais perd de l’argent

En dépit de livraisons multipliées par trois en 2024, le constructeur automobile vietnamien de voitures électriques a vu ses comptes se dégrader. VinFast a perdu plus de trois milliards de dollars l’an passé.

VinFast a livré 97 399 voitures en 2024 mais a cumulé plus de trois milliards de dollars de pertes. ©VinFast

VinFast a annoncé avoir quasiment triplé ses livraisons en 2024 par rapport à l'année précédente, mais a essuyé une perte nette de plus de trois milliards de dollars en 2024. Spécialiste de la voiture électrique, la jeune société avait réussi une entrée fracassante au Nasdaq américain en août 2023, avant de perdre la moitié de sa valeur.

"Pour l'ensemble de l'année 2024, les livraisons de voitures électriques ont été de 97 399 (unités, ndlr), ce qui représente une augmentation d'environ 192 % par rapport à 2023, soulignant une forte dynamique de croissance et une réception positive du marché", a souligné le groupe dans un communiqué, précisant que sa perte nette s'élevait à 3,179 milliards de dollars.

Gros investissements en Indonésie

En 2023, il avait enregistré une perte nette de plus de deux milliards de dollars, après n'avoir vendu que 35 000 unités sur les 50 000 visées. La présidente de VinFast, Thuy Le, a estimé que ces résultats reflétaient "la capacité de l'entreprise à naviguer dans un environnement de marché dynamique et souvent difficile".

Avec plus de 100 points de vente dans le monde, l'entreprise, qui ambitionne de rivaliser avec les géants mondiaux de la voiture électrique comme Tesla, tente de s'implanter en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Le mois dernier, l'Indonésie a annoncé que VinFast envisageait d'installer 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays. L'entreprise a précisé que sa quatrième cargaison de véhicules électriques, composée de près de 2 500 unités, avait été expédiée vers l'Indonésie début mars. Elle y dispose actuellement de 22 concessions.

Le Qatar prêt à investir

VinFast a par ailleurs indiqué avoir reçu à ce jour plus de 410 millions de dollars de subventions non remboursables. Elles s'inscrivent dans le cadre de l'engagement pris en 2024 par le patron de sa maison mère Vingroup – Pham Nhat Vuong, première fortune du Vietnam – d'injecter jusqu'à 2,1 milliards de dollars dans l'entreprise et ses filiales.

En mars, le fonds d'investissement JTA Investment Qatar, basé à Doha, a signé un protocole d'accord pour étudier la possibilité d'investir un milliard de dollars dans VinFast. (avec AFP)