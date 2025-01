Tesla rate son objectif 2024, le marché craint un nouvel essoufflement en 2025

Les ventes du constructeur automobile américain ont baissé de 1 % en 2024. Les marchés attendaient avec fébrilité le résultat d'une année difficile pour Tesla et ne cachaient pas leur scepticisme quant à la cible promise par Elon Musk d'une légère progression des immatriculations.

Tesla en légère baisse en 2024. ©AdobeStock-BGStock72

Tesla n'a pas rempli sa promesse. Le groupe automobile américain, numéro un mondial des voitures électriques, a annoncé une baisse de 1 % de ses ventes en 2024. Le groupe, propriété d'Elon Musk, avait pourtant promis un exercice en légère hausse, et ce, malgré un premier semestre compliqué, partiellement compensé par un rebond au troisième trimestre. 2024 devient le premier coup d'arrêt à la croissance exponentielle de ces dernières années, qui a permis à Tesla de franchir le seuil des 1,8 million de voitures annuelles.

Mais les investisseurs craignent que 2025 ne soit pas meilleur. D'après une étude menée par l'agence de presse Bloomberg auprès d'analystes financiers, les investisseurs parient sur un nouveau tassement des ventes en 2025.

La voiture autonome de Tesla pas assez mature ?

Les investisseurs estiment que Tesla pourrait notamment souffrir de la politique pro-thermique de Donald Trump, et ce, malgré le soutien d'Elon Musk à sa campagne et à son entrée dans son administration. En outre, plusieurs analystes doutent de la maturité technologique de Tesla en matière de voiture autonome, alors que le président élu a promis de libéraliser la réglementation entourant cette innovation. La voiture autonome de Tesla, le cybercab, n'est pas attendue avant 2026. De plus, le marché automobile semble se replier sur la technologie hybride, segment sur lequel Tesla est absent.

Pour les analystes, le véritable enjeu du constructeur sera surtout sa capacité à réduire ses coûts. La marque est de plus en plus tentée par une stratégie commerciale agressive en agissant sur ses prix pour faire face aux marques automobiles chinoises. En 2025, Elon Musk voudrait lancer un nouveau modèle autour de 30 000 dollars, mais il devra baisser son empreinte industrielle s'il ne veut pas sacrifier sa marge.

Elon Musk, qui avait promis une croissance de 20 % en 2025, est contredit par l'ensemble de la communauté financière. Les plus optimistes parient sur une progression de 10 %.