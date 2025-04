Nissan : grosse alerte sur les résultats

Au lieu des 493 millions d'euros attendus jusqu'ici, le constructeur japonais estime maintenant à 4,6 milliards d’euros sa perte nette pour l’exercice 2024-2025 clôturé fin mars. Les coûts de son plan de redressement et les dépréciations d'actifs ont été plus élevés que prévu.

Nissan a revu à la baisse ses résultats 2024-2025 et s'attend à une perte nette de plus de 4 milliards d'euros. ©Nissan

La note risque d’être salée pour Nissan. Le groupe a annoncé qu'il anticipait à présent une perte nette annuelle comprise "entre 700 et 750 milliards de yens" (4,6 milliards d’euros), très au-delà de la perte de 80 milliards de yens (493 millions d'euros) qu'il anticipait jusqu'ici.



Cela étant, Nissan s'attend à un chiffre d'affaires en légère croissance et à un résultat opérationnel, certes en baisse, mais positif. le constructeur publiera ses résultats définitifs de l'exercice décalé 2024-25, le 13 mai 2025.

Ces pertes massives s'expliquent notamment "par les coûts liés à son plan de redressement en cours", a indiqué le constructeur dans un communiqué. Ces derniers devraient ainsi dépasser 60 milliards de yens (370 millions d'euros).

Surtout, "l'équipe de direction a procédé à un examen approfondi des actifs de production, entraînant des dépréciations de plus de 500 milliards de yens (3,1 milliards d'euros) en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et au Japon", souligne le groupe.

Le constructeur a aussi abaissé ses prévisions de ventes en termes de véhicules vendus et l'anticipation de bénéfice d'exploitation, en raison de "l'évolution de l'environnement concurrentiel et de la détérioration des performances commerciales".

Nissan reste confiant

Pour Ivan Espinosa, nouveau patron de Nissan nommé mi-mars, cette révision est "une mesure de prudence (...) principalement due à d'importantes dépréciations d'actifs et aux coûts de restructuration, alors que nous continuons à stabiliser l'entreprise".

Assurant conserver une trésorerie suffisante, Nissan indique cependant qu'il prévoit de clôturer l'exercice 2024-2025 avec 1 900 milliards de yens de dette liée à ses activités automobiles, "stable par rapport à l'année précédente".

"Malgré ces difficultés, nous disposons de ressources financières importantes, d'un solide portefeuille de produits et de la détermination de redresser Nissan dans les prochains mois", insiste d'ailleurs Ivan Espinosa.

Pourtant, de redoutables défis attendent le constructeur sous pression. Face à l'essoufflement persistant de ses ventes, notamment sur ses deux marchés phares aux États-Unis et en Chine, Nissan avait annoncé début novembre vouloir supprimer 9 000 postes dans ses effectifs mondiaux et réduire de 20 % ses capacités de production.

Un mariage avorté



Il avait entamé fin 2024 avec son compatriote, en meilleure santé, Honda, des négociations en vue d'un mariage pouvant donner naissance au troisième constructeur mondial. Mais les discussions s'étaient effondrées mi-février, laissant Nissan fragilisé.

Surtout, le constructeur se voit désormais pris dans la tourmente de la guerre commerciale. Depuis début avril, Washington surtaxe à 25 % les voitures importées aux États-Unis. Or, Nissan a réalisé l'an dernier 30 % de ses ventes mondiales dans ce pays : 924 000 véhicules, dont 45 % étaient importés du Japon et du Mexique.

S'il compte d'abord écouler les stocks importants qu'il garde chez ses concessionnaires américains et renforcer l'activité dans ses deux usines aux États-Unis, Nissan pourrait in fine devoir relever ses prix de vente au risque de décourager les consommateurs ou s'engager dans de longs et coûteux transferts de production, encore improbables à ce stade, selon les experts.

La situation pourrait accélérer sa recherche d'un allié. Aux aguets, le géant taïwanais de l'assemblage électronique Foxconn (Hon Hai), fournisseur d'Apple, s'est déclaré ouvert à un rachat de la participation de Renault. (avec AFP)