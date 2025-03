Marion Beyret promue à la tête de la communication européenne de Stellantis

Le groupe automobile fait évoluer ses affaires publiques et sa communication en nommant Marion Beyret à la tête de cette direction pour l'Europe élargie. Elle avait rejoint Stellantis en septembre 2024 aux mêmes fonctions, mais sur le périmètre France.

Marion Beyret va prendre en charge la direction des affaires publiques et de la communication en Europe pour Stellantis. ©Stellantis

Stellantis a annoncé la nomination de Marion Beyret au poste de senior vice president des affaires publiques et de la communication pour l'Europe élargie. Rattachée à Clara Ingen-Housz, global corporate affairs and communications, Marion Beyret travaillera en étroite collaboration avec Jean-Philippe Imparato, directeur des opérations pour l’Europe élargie.

Titulaire d'un master de l'école de commerce de Montpellier (34) et d'une licence de l'université d'études internationales de Xi'an, Marion Beyret a acquis une expertise dans les médias comme Canal Plus, puis a travaillé dans les relations avec les médias pour des institutions françaises (présidence de la République, ministère de la Justice et ministère de l'Écologie) avant de diriger la communication d'Air France KLM. Elle avait été recrutée par le constructeur en septembre 2024 pour prendre en charge la direction des affaires publiques et de la communication de Stellantis France.

Son équipe sera composée de trois responsables principaux qui auront comme périmètre territorial l’Union européenne et les pays de l'Europe élargie : Christoph Hinrichsen en charge des affaires publiques, Alessandro Nardizzi en charge de la communication également sur le périmètre de Stellantis Pro One, et Stéphane Cesareo qui sera responsable des marques et de la communication tech.

"L'expérience approfondie et la vision stratégique de Marion font d'elle le leader idéal pour diriger nos efforts en matière d'affaires publiques et de communication dans l'Europe élargie", a déclaré Jean-Philippe Imparato.

"Sa capacité à anticiper les défis, à élaborer des stratégies efficaces et à établir des relations solides avec les parties prenantes sera un atout majeur dans la poursuite de la mise en œuvre de notre plan stratégique pour l'Europe élargie. Je suis convaincu qu'elle accomplira parfaitement ce nouveau rôle et qu'elle contribuera de manière significative à notre succès dans la région" conclut le directeur des opérations.