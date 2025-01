Le parc automobile européen toujours plus vieux

En 2023, la moyenne d’âge des voitures en Europe s’élevait à 12,5 ans. Elle était de 12,3 ans en 2022. Le Luxembourg est le meilleur élève du continent avec un parc deux fois plus jeune que celui de la Grèce ou de la République tchèque. En France, la moyenne est de 11,2 ans.

Les voitures particulières ont un âge moyen de 12,5 ans au sein de l'Union européenne. ©AdobeStock-Kara

À une époque où l’Union européenne entend orienter le parc automobile continental vers le tout électrique et mettre au ban les voitures thermiques, voici une nouvelle donnée qui vient mettre à mal ses plans. Il s’agit de l’âge moyen des voitures particulières roulant au sein de l’espace communautaire.

Selon l’ACEA, qui a collecté les données pays par pays, cet âge moyen était de 12,5 ans en 2023. Plus que les 12,3 ans mesurés en 2022 et les 12 ans de 2021. Le constat est donc que le parc automobile européen vieillit.

La Grèce et la République tchèque en queue de peloton

Il vieillit dans la quasi-totalité des pays membres de l’UE, à l’exception de l’Estonie et de la Lettonie. La Lituanie et le Portugal parviennent pour leur part à se maintenir au niveau de 2022. En revanche, l’âge moyen a augmenté de 31,9 % en Irlande, de 7,9 % au Danemark et de 4,5 % en Autriche en seulement un an.

Âge moyen de parcs automobiles en Europe par pays :

2024 2023 Évolution Luxembourg 8 7,9 1,3 % Autriche 9,3 8,9 4,5 % Danemark 9,6 8,9 7,9 % Belgique 9,9 9,8 1 % Allemagne 10,3 10 3 % Suède 11 10,7 2,8 % France 11,2 10,8 3,7 % Slovénie 11,5 11,2 2,7 % Pays-Bas 11,9 11,7 1,7 % Irlande 12 9,1 31,9 % Italie 12,8 12,5 2,4 % Estonie 13 16,6 -21,7 % Finlande 13,2 12,9 2,3 % Croatie 13,4 13,3 0,8 % Portugal 13,6 13,6 0 % Espagne 14,2 13,9 2,2 % Lettonie 14,4 15,2 -5,3 % Lituanie 14,7 14,7 0 % Hongrie 15 14,6 2,7 % Pologne 15,1 14,9 1,3 % Slovaquie 15,1 14,7 2,7 % Roumanie 15,4 14,9 3,4 % République tchèque 16,2 15,9 1,9 % Grèce 17,5 17,3 1,2 % Moyenne générale 12,5 12,3 1,6 %

Source : ACEA

C’est en Grèce que l’âge des voitures en circulation est le plus avancé, avec une moyenne de 17,5 ans. Suivent la République tchèque (16,2) et la Roumanie (15,4). À l’inverse, la jeunesse prime au Luxembourg où l’âge moyen n’est que de 8 ans. L’Autriche (9,3) et le Danemark (9,6) montent sur le podium sur ce critère.

La France dans le ventre mou

Les pays disposant du parc automobile le plus volumineux, à savoir l’Allemagne (49,1 millions), l’Italie (40,9 millions) et la France (39,3 millions) sont dans le ventre mou du classement. L’âge moyen est de 10,3 ans outre-Rhin (+3 %), de 12,8 ans chez nos voisins transalpins (+2,4 %) et de 11,2 ans dans l’Hexagone (+3,7 %).

Signalons enfin que 252 millions de voitures particulières circulent au sein de l’Union européenne, soit une progression de 1 % sur un an. Sur ce total, 40,8 % roulent au diesel, 50,6 % à l’essence et seulement 1,2 % sont électriques.