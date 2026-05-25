Louis Daubin, confrère de la presse automobile, nous a quittés

Syner'J Media a appris, avec une grande tristesse, le décès de Louis Daubin, 66 ans, survenu dans la nuit du 21 au 22 mai des suites d'une longue maladie.

Passionné d'automobiles, Louis Daubin a signé ses premiers essais dans une revue militaire. Il a ensuite rejoint l'équipe commerciale du Journal de l'Automobile, assurant le bon développement de plusieurs titres. Cependant, son goût pour l'indépendance et l'entrepreneuriat le poussa, au cours des années 1990, à cofonder le magazine l'Automobile et l'Entreprise, un média spécialisé dans la gestion des flottes.

Il intègre ensuite le groupe de presse Bertelsmann en tant que directeur commercial. Toujours connecté au monde de l'automobile, cet authentique homme de presse lançait, en 2003, la revue Kilomètres Entreprise, destinée aux PME/TPE.

Ce magazine, animé avec toute sa passion pendant vingt ans, était réputé pour ses éditos pleins d'esprit et les tables rondes où les professionnels de l'automobile se retrouvaient pour des échanges sans tabou.

Nous garderons en mémoire son humour, sa joie de vivre, son éternel optimisme et sa grande élégance. Nous retiendrons aussi sa plume incisive et son amour pour la conduite autant que pour les belles automobiles.

Il avait une affection particulière pour les anciennes, et notamment pour la Citroën DS dont il possédait de nombreux exemplaires qu'il aimait conduire sur les routes de son cher pays angevin.

La rédaction adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.