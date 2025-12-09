Le spécialiste du rétrofit de véhicules utilitaires légers était en redressement judiciaire depuis le 15 octobre 2025. Wadie Maaninou, son fondateur, a annoncé la fin de l’aventure Tolv démarrée en 2018.

Tolv, spécialiste du rétrofit de VUL, cesse ses activités. ©Tolv

C’est un nouveau coup dur pour la filière du rétrofit. Tolv met la clé sous la porte. L’annonce a été faite le 9 décembre 2025 sur LinkedIn par son fondateur, Wadie Maaninou. "Je vous annonce par ces quelques mots la fin de l'aventure Tolv", écrit-il.

L’entreprise était en cessation de paiement depuis le 15 septembre et une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 15 octobre. La récente levée de fonds participative, initiée dans le courant de l’été via le site CrowdCube, n’aura pas suffi à sauver les meubles.

Rappelons que Tolv était spécialisé dans le rétrofit de véhicules utilitaires légers. Des homologations avaient été délivrées pour les Renault Trafic et Master. L’atelier de l’entreprise était d’ailleurs hébergé au sein de la ReFactory du groupe Renault, à Flins (78).

L’aventure, poursuit Wadie Maaninou, "aura démarré dès 2018 avec une vision ambitieuse et beaucoup d'énergie et de détermination de la part de l'équipe fondatrice puis des premiers salariés pour donner au rétrofit une place dans le paysage de l'électromobilité en France."

"Nous avons réussi en quelque sorte ce défi en obtenant plusieurs homologations pour des véhicules utilitaires, en gagnant la confiance de Renault Group pour notre industrialisation, en étant soutenus et financés par plusieurs investisseurs particuliers, privés et institutionnels, et en mettant sur les routes de France plusieurs véhicules rétrofités Renault Trafic, Renault Master", ajoute le fondateur de l’entreprise.

La chute de Tolv illustre la très lente montée en puissance des VUL électriques. Les clients manquent à l'appel, en France et plus largement en Europe. Les acteurs du rétrofit ne sont les seuls à être impactés. Le loueur Watèa, lui aussi spécialisé dans les VUL électriques, a été contraint de cesser ses activités il y a quelques semaines.