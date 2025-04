Smart veut défier le Tesla Model Y avec son #5

Smart part à la conquête du très disputé segment C avec son nouveau #5. Disponible à partir de 46 600 euros sur le marché français, ce SUV premium 100 % électrique jouit de tarifs agressifs compte tenu des prestations proposées. Il pourrait donc surfer sur la mauvaise passe de Tesla, en se présentant comme une belle alternative au Model Y.

Avec ses 4,70m de long, le nouveau Smart #5 devient la plus grande voiture de la marque jamais conçue. ©Smart

L’époque des petites voitures citadines produites par la marque Smart est complètement révolue. Le constructeur fera en effet son entrée dans le segment des C-SUV avec son nouveau #5 qui sera commercialisé en été 2025. Il s’agit là du troisième modèle conçu par la coentreprise entre Mercedes-Benz et Geely, après le #1 et le #3.

Produit en Chine, le #5 ne sera donc pas éligible au bonus écologique et il sera en plus soumis à un droit de douane supplémentaire de 18,8 % appliqué aux véhicules électriques importés dans l'Union Européenne, portant la taxe totale à 28,8 %. Malgré cela, ce nouveau SUV premium 100 % électrique dispose de tarifs intéressants.

Disponible à partir de 46 600 euros sur le marché français, le Smart #5 viendra alors rivaliser avec les Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron et Peugeot e-5008. Mais la marque pourrait également avoir en ligne le Model Y de Tesla, dont les ventes ont chuté de 27,8 % sur le marché français au premier semestre 2025.

La plus grande de toutes les Smart

Conçu par Mercedes-Benz, le nouveau Smart #5 emprunte de fait les lignes très cubiques de son cousin allemand, l’EQB. Mais il reprend également des éléments de design typiques de l’héritage de Smart, tels que le toit "halo" panoramique, les portes sans cadre et les porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière.

Avec une longueur de 4,70 m, ce SUV familial est bien loin de la première Smart Fortwo, qui affichait alors 2,50 m de long. À cela s’ajoutent également une hauteur de 1,70 m, une largeur de 1,92 m, ainsi qu’un empattement de 2,9 m. Jamais une Smart n’aura été aussi grande !

De par ses dimensions généreuses, l’intérieur haut de gamme et spacieux du #5 offre énormément de la place à ses occupants. À l'arrière, les sièges disposent ainsi d’une garde au toit très confortable de 1 060 mm, tandis que le coffre bénéficie d’une capacité de chargement arrière allant jusqu'à 1 530 litres, également complété par un frunk de 72 litres à l’avant.

Mais le Smart #5 se distingue surtout pour sa technologie embarquée et son tableau de bord moderne. Le SUV est ainsi équipé d'un affichage tête haute à réalité augmentée de 25,6 pouces, associé à un combiné d'instruments de 10,25 pouces situé derrière le volant et de deux écrans centraux et passagers de treize pouces.

Enfin, le #5 repose sur une plateforme électrique de 800 volts, lui permettant d’atteindre des performances solides en termes de recharge et d’autonomie. L’entrée de gamme débute avec un moteur de 340 ch, alimenté par une batterie de 76 kWh, lui conférant une petite autonomie de 465 km en cycle WLTP. La batterie de 100 kWh, disponible sur les trois autres groupes motopropulseurs de 363 ch, 587 ch et 646 ch (Brabus), permet quant à elle de réaliser jusqu’à 590 km en une seule charge.